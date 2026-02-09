影/高市早苗大勝「台灣有事論」更穩固？郭正亮示警1關鍵：賴清德別高興太早

日本眾議院在8日進行改選，首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是超過3分之2的絕對多數席次。對此，前立委郭正亮提醒總統賴清德，事實上高市早苗「台灣有事，日本有事」論述正在往後退，賴清德別高興得太早。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

日本眾議院今日上午確定全部465席的席次。由高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是多達352席。現在更因為在比例代表制贏得太多席次，導致名單上的候選人不足，必須拱手讓出14席，足見自民黨的壓倒性勝利。

郭正亮今（9）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》，分享對於這次日本眾議院改選的看法。郭正亮提到，日本一直希望能在軍事上獲得更多的權力，像是推動自衛隊入憲、增加國防預算等，雖然自民黨加維新會可以在眾議院發動修憲，不過參議院需要3分之2席次，目前自民黨加維新會在參議院席次僅134席，距離修憲門檻的166席仍有一段差距，即便加上國民民主黨和參政黨，也只有151席，仍差15席，顯示修憲在參議院難以通過。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

郭正亮分析，即便參議院不會在修憲議題這塊讓步，但自民黨也可能透過這項政策，像是通過出口攻擊性武器等來推動軍工產業，達成實質修憲的效果。

另外，郭正亮認為，高市早苗將於3月19日出訪美國，屆時可能會對川普提出購買核動力潛艇，但應該不太可能會要求川普支持「台灣有事，日本有事」。郭正亮指出，從選舉期間觀察，高市對於這個論述有些後退，轉而解釋日本撤僑，他認為高市不敢碰觸這個議題，態度轉向觀望，「賴清德高興得太早了」。他預估高市現在可能希望的是，大陸在看到自民黨大勝後，改變立場進行談判。

郭正亮提到，前首相安倍晉三過去曾在釣魚台議題，和大陸產生巨大的外交衝突，不過在他第2次執政且席次上漲後，兩國再度商談有了突破性進展。所以他認為，高市之後一定會與中國商量「台灣有事，日本有事」。以目前日本軍力不足的情況，高市的首要任務不是和大陸對槓，可能會尋求特使赴大陸協商。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

郭正亮直言，日本自知不是大陸的對手，所以美國的態度為何就非常重要。未來日本的走向，應該是先穩住經濟，並在軍工業有所進展，但川普這邊，也不可能對「台灣有事，日本有事」做出表態。

