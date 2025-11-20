影/高市早苗為何任內表態「台灣有事」？小艦長：她想超越安倍

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引爆中日關係危機，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩指出，高市若自詡為已故日相安倍晉三路線的繼承者，「就應理解安倍卸任才公開提出『台灣有事、日本有事』，在任時並未採取如此激烈的表述。」

小艦長呂禮詩。（圖/翻攝《全球大視野》）

呂禮詩在中天節目《全球大視野》表示，高市之所以選擇在任內直接表態，是因為她希望「超越安倍」，用更鮮明的立場來鞏固支持度。近期民調也顯示，她在女性選民中的支持度明顯攀升，「日本首位女首相」成為她的政治資本之一。

不過，呂禮詩說，高市的強硬態度已出現反彈，目前日本觀光業造成明顯衝擊，「觀光產業向來一捏就痛，因為投入門檻低、從業者多，一旦客源下滑，飯店、巴士司機、餐飲與零售業都首當其衝，裁員壓力隨之增加。」

他指出，若陸客大幅減少，日本GDP將受影響約0.36%，等同初步損失2.2兆日幣（約4400億台幣），自民黨內部恐也出現不滿聲音，各議員回選區若持續遭到民眾指責，勢必會要求高市調整路線。

在軍事層面，呂禮詩說，美國的態度更「耐人尋味」，例如部署於山口縣岩國基地的戰斧飛彈系統，有消息指已從當地撤出，顯示美國恐不願被捲入日本主動挑起的對中緊張局勢。

