影/高市早苗高人氣一路暴衝？苑舉正示警：恐上演「悲劇」

日本首相高市早苗宣布解散眾議院，並將於8日舉行投票，台大哲學系教授苑舉正認為，選舉結果恐加劇日本內外政策的高度對立，直言是一場「正在上演的悲劇」。

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，「民主政治，尤其是票選政治，表面上是理性的，其實是感性的，這一點大家一定要搞清楚。」他指出，高市早苗上任不久即提出「台灣有事即日本存亡危機」論述，迅速升高對中對立，「首相上台不到1個月，就把台灣問題上升到日本存亡危機，這種說法一定會惹怒中國大陸。」

廣告 廣告

苑舉正認為，在反中情緒與安全焦慮推動下，高市支持率居高不下，但在野陣營缺乏足以抗衡的論述，「我們只要投她，就是不怕中國，這是一種非常感性的選擇。」

對於高市早苗拒絕參與辯論，苑舉正指出，背後涉及修憲、貪腐與統一教等高度爭議議題，「她不參加辯論，是因為除了反中，其他問題她都沒辦法面對。」

此外，苑舉正也提醒，日本社會結構惡化、貧富差距擴大，使民族主義更容易成為政治動員工具，「支持率高，不代表日本就會走上一條康莊大道。」

延伸閱讀

AMD怎麼了？雪崩暴跌17% 台股「武裝庫」也挫了

台積電在熊本生產3奈米晶片！魏哲家：為日本AI產業奠定基礎

台股開盤重挫逾400點！記憶體股跳水 台積電低開1765元