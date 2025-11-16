影/高市早苗「台灣有事」延燒！周錫瑋批：侵華恐怖記憶又回來
日本首相高市早苗對台海局勢的言論，風波持續延燒，前台北縣長周錫瑋表示，高市的言論恐喚醒二戰期間日本侵略亞洲的歷史記憶，必要時美國應會介入降溫，不會讓高市「衝過頭」。
周錫瑋在中天節目《全球大爆卦》表示，目前中國大陸的各種回應，恐僅是開場和暖場，「這只是開始，後續還會有行動。」周錫瑋回顧歷史指出，「我對蔣中正先生最不滿意的是對日本的『以德報怨』。中國人的犧牲最終沒有得到回報，日本軍國主義仍在猖狂。」
他指出，美國在戰後全面控制日本的政治與經濟，而中國則承受了3千多萬人的犧牲，「日本侵華中國人付出巨大代價，一句以德報怨，日本人幾乎不用付出代價。」
對於當前日本政治動態，周錫瑋警告，「今天高市的行動不僅違反日本憲法，也具有政治目的。如果持續，日本可能面臨嚴重後果。」他指出，高市的言論恐喚醒二戰期間日本侵略亞洲的歷史記憶，「只要中國大陸將二戰日本在亞洲的暴行向國際社會揭露，並與亞洲各國共同宣示，日本人在國際上的形象可能會迅速崩塌。」
此外，周錫瑋提醒，日本民眾普遍不想戰爭，也不希望重蹈覆轍，而美國對日本仍具有控制力，若日本衝過頭，美方會拉回，「高市的行動是片面改變現狀，美國總統川普（Donald Trump）不會認同。」
