(影) 高市早苗「無麥克風演說」意外爆紅! 這貼心原因感動日網友...

[Newtalk新聞] 日本政壇進入選戰熱區。日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，並將於本月 8 日提前舉行改選，盼藉由內閣目前的高支持度，協助執政的自民黨擴大國會席次優勢，為後續施政與政策推動鋪路。其中，修憲議題與民生物價對策，成為她近期造勢與發言的兩大主軸。





高市早苗近日在造勢場合談及修憲進度時表示，目前憲法審查委員會主席由反對黨人士擔任，導致相關討論遲滯不前。她在演說中呼籲選民支持執政黨，直言 :「請允許我們修改憲法」，並稱現況形成政策推動的惡性循環，必須透過國會席次重整來打破僵局。據日媒與政界觀察，中間派陣營近期已重新取得憲法審查委員會主席職位，相關動向也被視為修憲議程可能再度加速的訊號。

此外，一段高市早苗未使用麥克風、直接對群眾喊話的現場畫面近日在網路上廣泛流傳。當時現場有民眾身體不適、救護車到場處理，高市早苗考量可能干擾通訊，主動停用麥克風，改以徒聲發言。相關片段被支持者大量轉發，不少日本網友受到感動，留言肯定其臨場應變與對民眾狀況的關注，認為展現政治人物貼近民眾的一面。





一段高市早苗未使用麥克風、直接對群眾喊話的現場畫面近日在網路上廣泛流傳。當時現場有民眾身體不適、救護車到場處理，高市早苗考量可能干擾通訊，主動停用麥克風，改以徒聲發言。 圖:翻攝自影片





在選戰行程方面，高市早苗近日密集前往山梨縣與長野縣多地，替自民黨候選人站台拉票，包括為山梨縣甲府市選區的中谷真一，以及長野縣多個選區的藤田光、若林健太等人助選。她在多場輔選活動與社群發文中，主打政府近期推動的物價抑制與生活補助措施，列舉汽油、柴油與電價較去年高點回落的數據，並強調中央與地方配合推出多項補貼方案。





相關措施涵蓋對育兒家庭加發補助金、單親家庭現金支持、低收入戶能源補貼，以及地方政府發放禮券、預付卡與公用事業費減免等。多個地方自治體也同步推出消費券與生活支援金，以減輕物價上漲對家庭與中小企業的衝擊，並帶動區域消費。

