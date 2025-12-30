影/高捷左營站晚間突跳電！警報狂響旅客驚嚇

高雄捷運左營站今（30日）晚間驚傳跳電事故，導致站內警報狂響，電梯和手扶梯全數停擺，令許多乘客感到恐慌。根據高雄市議員張博洋的現場直擊，當時車站內響起刺耳的警報聲，並伴隨著紅燈閃爍，吸引了不少路過民眾的注意。

高雄捷運左營站今（30日）晚間驚傳跳電事故，導致站內警報狂響，電梯和手扶梯全數停擺，令許多乘客感到恐慌。（圖／高雄市議員張博洋提供）

對此，高雄捷運公司證實，事件發生於19時02分，因部分電力跳脫，影響了空調、照明及電梯等設備的運行。雖然此事件造成了部分設備的故障，但列車運行並未受到影響，仍然正常行駛，目前電力已恢復正常。

高捷證實站內自己變電站有跳脫，現在已經復歸，照明、電梯、電扶梯都恢復正常，部分跳電的期間，仍有一座電扶梯可可以正常使用，另外電梯沒有困人。

此事件引發了網友的熱烈討論，許多人在社交媒體上詢問事故的具體原因和後續處理情況，希望能獲得更多的資訊。

