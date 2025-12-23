影/高捷炸彈客事件最新！20歲男涉嫌謊報「台南落網」

張文攻擊事件讓全台鐵路、捷運系統相關人員都繃緊神經，高雄捷運昨（22日）竟出現惡作劇男子，亂按警鈴謊報「有炸彈」然後又搭到左營站再亂按，目前已在台南落網並被聲押。

李男被逮。 （圖／中天新聞）

據檢方的調查，事發在高雄紅線捷運巨蛋站月台上，年僅20歲的李男當時先按下緊急電話警鈴，謊報聲稱有炸彈客，隨即搭捷運到左營站，又在月台再次按警鈴，最後逃逸無蹤。

李男亂按月台上的警鈴。 （圖／中天新聞）

捷運公司立馬報案，橋頭地檢署檢察官隨即簽拘票，指揮員警前往台南抓人，羅男落網後被帶回高雄偵訊，檢方複訊後認定「被告涉嫌觸犯恐嚇危害安全等罪，有逃亡、反覆實施犯罪之虞」今天下午已向橋頭地院聲請羈押。

廣告 廣告

李男台南落網畫面。 （圖／中天新聞）

被李男亂按的警鈴。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/割喉案死者父母發不自殺聲明！向兒子道歉「用盡力氣換不來公平正義」

台中警界出大事！女偵查佐嗆「在盧秀燕腦門開3槍」遭逮

影/專案小組公布張文郵局金流！「母給82萬」全買武器