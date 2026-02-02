影/高捷美麗島站前超慘！4輪2輪相撞「騎士車全毀人傷」

現場很慘烈！高雄捷運的美麗島站前，今天（2日）凌晨有轎車違規搶快左轉撞上搶黃燈的機車，機車騎士噴飛重摔，車也全毀變形、大量零件散落一地。

車禍現場。（圖／警方提供）

新興分局指出，事發地點在中山路跟中正路交叉口肇事的38歲施姓女子，開著白色轎車在凌晨5點10分左右，在中山路北往南行駛，疑似要左轉中正路往東時，沒有等左轉箭頭綠燈亮就搶快左轉。

車禍現場。（圖／警方提供）

結果當下對向由48歲詹男騎著的機車，疑似要搶在黃燈轉紅燈時直衝中山路往南的方向，兩車就這樣在路口撞上，詹男人噴飛重摔倒地，機車全毀變形，警方獲報後趕緊會同救護人員趕來。

詹男經檢傷發現頭跟腳都有擦挫傷，所幸意識清楚，被送醫後確定沒有生命危險，施女未受傷，雙方均無酒駕，但都有交通違規，施女涉犯「道路交通管理處罰條例」第48條「不依號誌指示行駛」處新台幣6百至1千8百元罰鍰，搶黃燈的詹男則是違反第60條，被處以新台幣9百至1千8百元罰鍰。

