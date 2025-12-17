影/高虹安逆轉無罪！沈伯洋崩潰矛頭對準韓國瑜 蔡正元狠打臉

新竹市長高虹安因涉貪汙、詐領助理費案遭起訴，台灣高等法院昨日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪。對此，現在民進黨團包含綠委沈伯洋、陳培瑜等人已經把矛頭對準立法院長韓國瑜，前立委蔡正元則狠酸搞不清楚狀況。

沈伯洋痛批「高虹安案原來是立法院幫忙」，遭蔡正元打臉。（圖/資料照）

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日宣判撤銷貪汙罪，依使公務員登載不實罪，改判高6月有期徒刑，得易科罰金，高院說明是因為立法院函文認為「立委公費助理經費」本質上是屬於立委補助費的性質。

沈伯洋則痛批，「高虹安案原來是立法院幫忙」，簡單來說，高虹安就是把助理當人頭，詐領助理費；高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費。沈伯洋更怒轟，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立委的就好，以前被判貪污的真的情何以堪。陳培瑜今受訪更強調韓國瑜要出來說清楚講明白。

對此，蔡正元今天（17日）在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》中表示，韓國瑜說實話而已啊！而且韓國瑜絕對沒有要特別去幫高虹安，主要是法官願意遵守法律原則，才會這樣判。所以民進黨不要把攻擊矛頭對準韓國瑜，跟韓國瑜一點關係都沒有。

前立委蔡正元。（圖/中天新聞）

這時候，主持人馬千惠則表示，現在民進黨團包含沈伯洋、綠委陳培瑜等人已經把矛頭對準韓國瑜。蔡正元直言「很無聊」，強調這些立委資歷還很資淺；他更說，「忘了第幾屆，第二屆吧，那時候立委是沒有助理的，立委助理是要自己花錢請的，那個時候連議員都一樣，現在行政院長卓榮泰曾擔任前駐日代表謝長廷的國會助理，那時候錢是從謝長廷自己基金會付的，以前根本沒有公費助理這樣的概念，助理就是立法委員自己請的」。

蔡正元更指出，後來因為立委選區變大，需要法案助理，然後立院編預算來補助立委，變成立院撥款，但那些助理不是立法院的員工，老闆還是立委，跟公家沒有關係，且立委是公保，助理還是勞保，所以立法院的函文並沒有錯。