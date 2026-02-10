影/高速公路警匪火拼！義大利8匪扮警襲擊運鈔車 2嫌落網

義大利南部普利亞大區（Puglia）9日發生一起離譜的武裝搶劫案。一群蒙面歹徒偽裝成警察，在高速公路上引爆一輛貨車阻斷交通，隨後動用炸藥強行炸開運鈔車後門試圖搶劫。當地警方獲報趕赴現場後，雙方爆發激烈交火，歹徒隨後分頭逃竄。目前警方已成功攔截一輛逃逸車輛並逮捕2名嫌犯，但仍有約6名同夥在逃，涉案金額仍在統計中。

一群蒙面歹徒偽裝成警察在高速公路上攔截運鈔車進行搶劫。 （圖／翻攝X「 @ChaudharyParvez 」）

英國《每日電訊報》報導，根據當地警方與目擊者提供的消息，這起宛如電影情節的搶劫案發生在義大利一條高速公路上。這群歹徒偽裝成警察，並駕駛一輛車頂裝有藍色警示燈的轎車，試圖攔截運鈔車。為了確保行動不受干擾並阻礙警方，歹徒預先放火燒毀一輛貨車封鎖路段，隨後迅速在運鈔車後方安置炸藥並引爆，現場噴發出濃濃黑煙。

廣告 廣告

當地警方獲報後趕赴現場，並與匪徒展開火拼，現場槍聲四起。案發當時，受困於車陣中的路人紛紛用手機記錄下這驚險的一幕。警方隨後根據公眾提供的情報，在斯昆扎諾（Squinzano）附近攔截到匪徒使用的車輛並逮捕兩人。警方初步調查懷疑，這群極度暴力的匪徒可能來自福賈（Foggia），該地區一向以訓練有素、專門針對運鈔車下手的武裝犯罪集團聞名。

這已是義大利一週內發生的第二起類似案件。上週在阿布魯佐大區（Abruzzo）也有一輛運鈔車遭炸藥炸毀，損失金額約達40萬歐元（約1500萬元新台幣）。警察工會秘書長馬格諾（Nicola Magno）對此表達深切擔憂，強調犯罪集團已趨向「軍事化」且極度具攻擊性。他指出，若非第一線警員表現專業且沉著應對，這場槍戰恐釀成重大悲劇，並呼籲當局應提升裝備與訓練，以應對日益升級的犯罪活動。

延伸閱讀

連27紅！我1月出口657.7億美元 創歷年當月新高

春節紅包戰！阿里千問AI砸130億請喝奶茶 9小時破千萬訂單

威力彩飆11.5億！台彩揭「AI實戰結果」