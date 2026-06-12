影/高速盲飆！桃園毒蟲拒檢狂闖9紅燈 失控撞擊畫面曝

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桃園市11日晚間發生重大車禍，30歲張姓男子涉嫌吸食安非他命後駕車上路，失控撞死2名正在過馬路的行人。根據曝光畫面，張男因開車行跡搖擺心虛拒檢，隨後與警方展開追逐，在市區連續闖9個紅燈，車速快到畫面都模糊。

桃園毒駕飆速拒檢畫面曝光。（圖／Threads ＠li7xn__ 提供 ）

案發於昨日晚間8時26分，桃園警方在經國路與慈文路口巡邏時，發現30歲張姓男子駕駛的白車行跡搖擺。上前示意停車受檢，不料有毒品前科的張男竟心虛當場猛踩油門加速逃離。警方見狀隨即駕車尾隨追緝，並立刻通報線上所有警網，展開大規模攔截圍捕。

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張男為了擺脫警方追捕，在交通繁忙的桃園市區展開瘋狂駕駛。他完全無視用路人安全，在車陣中來回穿梭、危險蛇行，在短短5至7分鐘的逃逸過程中，至少連續惡意闖越9個紅燈。隨後在經國路與天祥三街口時，因車速過快徹底失控，朝著路口盲區猛烈衝撞過去。

張男在桃園市區危險駕駛躲避警察追捕。（圖／翻攝畫面）

甚至直接撞向當時正在路口等紅燈的2名無辜路人，由於撞擊力道猛烈至極，2人當場被強大衝擊力撞飛、倒臥血泊，分別遭遇斷肢與全身多處開放性骨折。雖然緊急送醫，但2人均因傷勢過重宣告不治。

張男駕駛的車輛車頭全毀、擋風玻璃碎裂，車體甚至因劇烈拉扯導致整具車輛引擎當場噴飛出車殼外，現場滿是鮮血與車體碎片。張男一度受困車內，被救出送醫搶救4小時後，於今日凌晨宣告不治。事後經醫院抽血檢驗，確認張男體內呈現安非他命陽性反應。

張男車速過快徹底失控，朝著路口盲區猛烈衝撞過去。（圖／翻攝畫面）

桃園地檢署檢察官今（12）日一早前往桃園殯儀館相驗2名無辜死者，隨後趕赴事故現場進行實地勘驗，目前正全力釐清車禍發生的完整細節與相關責任。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

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