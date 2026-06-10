影/高速逆撞奪命瞬間！桃園重大車禍「噩耗視角」曝

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桃園市新屋區今（10日）上午發生轎車逆向撞大型聯結車，造成1死、3命危、2輕傷的重大車禍，事發瞬間也曝光，只見轎車逆向開到對面車道，大型聯結車根本閃不掉。

撞擊瞬間。（圖／翻攝新屋生活圈）

據「新屋生活圈」臉書上的影片，只見該輛白色轎車行駛到一半突然逆向開到對向車道，疑似要逆向超車，但此刻聯結車也正高速順向往前行駛，不到3秒的時間就撞上，釀成這起慘劇。

桃園新屋今（10）日上午發生轎車與大貨車嚴重對撞事故，轎車車體扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

回顧整起車禍，桃園市消防局指出，事發地點在中山西路二段上，當時消防局接獲Apple Watch的車禍自動報案功能，顯示該處有車禍，獲報後立刻派永安分隊的38位消防員、5輛消防車跟12輛救護車趕往。

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警消獲報後火速趕抵現場，動用破壞器材搶救受困車內的民眾。（圖／翻攝畫面）

警消抵達後發現車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫，車內的6人中2位60歲女性、50歲男性都失去生命跡象，副駕駛座的60 歲女子肢體輕微擦傷，60歲的轎車駕駛當場死亡，35歲的聯結車駕駛受到輕傷，5位傷者目前都在醫院被救治。

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