影/高金素梅最新發聲！反擊求刑12年半「欲加之罪」：黑夜很快會過去

無黨籍立委高金素梅遭台北地檢署偵辦，涉嫌與前辦公室主任張俊傑以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元，另違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，昨（8）日依貪污等罪起訴，求刑12年6月。高金素梅今（9）日照常現身立院做最新回應。

高金素梅9日現身立法院。（圖／中天新聞）

高金素梅遭起訴後，今日照常來到立法院，面帶笑容地接受媒體訪問表示，檢方的起訴是「欲加之罪」，她引《心經》回應：「心無罣礙，故無有恐怖。」高金素梅重申昨日臉書貼文所說：「希望黑夜很快就會過去，我們都會是那個手拿火把、等待黎明的守夜人。」她同時表示：「最近會有一些豪雨，我期望部落還有偏鄉地區不要有災情。」

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高金素梅2月突遭檢方偵辦。（圖／中天新聞）

高金素梅8日臉書發文指出：「對於這樣的起訴，我有話要講。2002年，我離開了我所熟悉的演藝事業，進入了我完全陌生的立法院。這24年來，我努力捍衛原住民的尊嚴並推動了無數原民法案，也爭取了部落的基礎建設。勤走部落、傾聽族人的聲音，成為了我的日常。當年，我很幸運，認識了熟悉台灣原住民族運動與立法院運作的張俊傑先生和他的團隊夥伴們。在立法院他們熱誠奉獻、各司其職的專業投入，讓我能夠將有關立法院的行政庶務完全信任地交給他們，沒有後顧之憂地專注在問政和行走部落的工作上。…至於新冠快篩的問題，大家想必都還記得當年疫苗和快篩都兩缺的緊急情況吧！那個時候，不但人民恐慌，缺乏資源的原住民部落情況更是嚴峻！當他們紛紛打電話來緊急求助的時候，身為一個立法委員難道可以視而不見？見死不救嗎？…我無法理解：為什麼五年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據呢？各位議員夥伴和助理們，你們被搜索和約談，非常不公平的，我相信天道酬勤，公道自在人心！你們無私的奉獻大家都有看到，部落都會記得！…我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」

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