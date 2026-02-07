(影)高鐵台中站商店街櫃位更新 獻烘焙看準人流卡位搶商機

[Newtalk新聞] 高鐵台中站人流量居全台第二位，日前商店街櫃位調整後重新招商，去年接連拿下台灣百大糕餅伴手禮金質獎及台中十大伴手禮首獎的「獻烘焙」，首次從街邊店進駐交通重要節點，並且選了高鐵轉台鐵及捷運的黃金店面，趕在春節前開幕，隨即吸引大批遊客的目光。





「獻烘焙」在台中老宅總店、台南門市都掀起排隊熱潮，談及進駐高鐵站的初衷，獻烘焙品牌行銷經理李偉祺表示，品牌從圓可頌起家，並成功拓展多款熱銷禮盒，未來將持續深耕伴手禮市場。看準高鐵台中站作為全台人流第二大站的優勢，透過新店點的設立，直接解決了時間與距離的痛點；無論是商務出差送禮，還是返鄉想帶份代表台中的精緻點心，獻烘焙台中高鐵店都能讓旅客在離開台中的最後一刻，輕鬆帶走這份得獎伴手禮禮盒，將「台中的驕傲」直接送到旅客手中。

廣告 廣告





獻烘焙創辦人身為飼料廠第三代，家族深耕農業飼料逾半世紀，有感於傳統產業轉型不易，選擇以「食」為橋梁，將企業長期支持資深農工的精神，轉化為對烘焙工藝的堅持。從飼料源頭嚴格把關食安，產品更堅持使用自家農場生產的雞蛋，如同品牌名稱一樣，將最好的食材獻給大家。這次設立新的台中高鐵站店點，就是要讓經過台中的旅客也能感受到台中高級伴手禮的品質。高鐵店更特別優化了動線設計，推出適合旅途攜帶的手拿禮盒與快速取餐服務，讓旅客在刷證進站前、進站後，都能輕鬆帶走這份榮獲台中十大伴手禮與iTQI三星肯定的美味。門市地址：台中高鐵站摩斯漢堡對面。官方網站：https://www.i-minding.com.tw/

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「黃馬褂」沒拿掉就抓張又俠? 習慘遭「程序卡關」 人大未撤職留伏筆 媒體也分兩派...

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統