影／高鐵、台北101、NET聯手送暖 彰化家扶兒少北上圓夢
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆年前，社會各界匯聚暖流，為偏鄉弱勢兒少點亮希望。台灣高鐵公司、台北101與服飾品牌NET（主富服裝）昨（4）日攜手舉辦「圓夢之旅」，邀請彰化家扶中心40名來自偏鄉山區的弱勢兒少北上參訪，透過免費高鐵接駁、地標級景觀體驗及實質購衣資助，讓孩子們度過一趟充實又溫馨的難忘旅程。
圓夢之旅自高鐵彰化站啟程，台灣高鐵公司為支持偏鄉教育與關懷，特別提供彰化往返台北的全額免費車票。對多數家扶兒少而言，這是人生第一次踏入高鐵車站、體驗時速300公里的便捷交通。高鐵彰化站站長李元弼表示，高鐵不只是交通工具，更是傳遞愛與關懷的橋樑，希望透過這段旅程，讓孩子們感受到社會的支持，跨越地理限制，開闊對未來的想像與視野。
▲高鐵、台北101、NET聯手送暖，彰化家扶兒少北上圓夢。（圖／彰化家扶提供）
一行人抵達台北後，隨即搭乘捷運前往台北101。為支持公益，台北101觀景台特別提供專屬優惠方案，邀請家扶兒少登上89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區。孩子們站在382公尺高空，俯瞰整座台北盆地，驚呼連連，不少人更是第一次親眼見到壯觀的風阻尼球，並在雲端明信片區寫下對家人的新年祝福。
▲高鐵、台北101、NET聯手送暖，彰化家扶兒少北上圓夢。（圖／彰化家扶提供）
台北101董事長賈永婕也親自到場接待，化身「一日導遊」，陪伴孩子們俯瞰城市景色並合影留念。賈永婕表示，台北101不僅追求高度，也希望成為充滿溫度的地標，鼓勵孩子們勇敢做夢、勇於挑戰，「每個人心中都要有一座想征服的山，全台灣都會為你們加油」。
行程最後一站，深耕本土、長期關懷弱勢的服飾品牌NET，為每位孩子準備價值2,000元的服飾提貨券，讓家扶兒少親自挑選心儀的新衣。NET希望提供的不只是一件衣服，而是一個「自主選擇」的機會，讓孩子依照自己的喜好與需求選購新年衣物，在寒冬中感受溫暖與尊重。門市也特別安排專人協助，讓孩子們安心、自在地完成選購。
彰化家扶中心主任王震光表示，感謝台灣高鐵、台北101與NET攜手傳愛，也感謝立法委員黃秀芳協助促成此次活動。偏鄉家庭平日忙於生計，孩子外出旅遊的機會不多，更難得有機會搭乘高鐵、登上101。這趟圓夢之旅，不僅帶來歡樂回憶，更在孩子心中種下希望的種子，讓他們知道社會並沒有忘記他們。
王震光強調，企業界集體展現的溫暖力量，將成為孩子們成長路上重要的養分，也期盼社會大眾持續支持家扶基金會「無窮世代—傳愛過好年」計畫，讓更多弱勢兒少在關懷中安心成長。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389
其他人也在看
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
精舍命案大逆轉！ 檢「AI查案」揪出虐殺主嫌R就是王蘊｜#鏡新聞
持續關注2024年的精舍虐殺命案！案情在近日出現重大反轉，原來檢察官透過查扣的手機資料發現，精舍的LINE群組中，信眾們都對R幾乎是唯命是從，不過偵查期間，信眾們卻沒人願意透露R到底是何方神聖，檢方靈機一動，利用AI，發現R在葬傳佛教中是仁波切的簡稱，而這也與主嫌王蘊在精舍中的領導身分不謀而合。
被控詐1740萬獲不起訴 品冠深夜首發聲
大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都
詭！土城一家7口一氧化碳中毒 同戶前一天才傳女童猝死｜#鏡新聞
新北市土城區一處民宅今天(2/3)凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，造成了一共有7名住戶送醫，其中有三名孩童年紀不到5歲，所幸經治療後已經沒有大礙。而他們家中畫面也曝光，疑似就是熱水器安裝位置不通風，又緊鄰房間，才導致危險情形發生。
台南隨機攻擊案！女傷者以為被打 一摸溫熱才知遭砍
台南市 / 綜合報導 台南市南區金華派出所附近，昨天晚間這起隨機砍人事件，受傷的這名女子，事後也還原了現場情況。根據他的說法，她原先是打算前往派出所對面買晚餐，結果走在斑馬線上時，嫌犯迎面走來，當時他只覺得對方怪怪的，沒有想到會被攻擊。遭遇攻擊後本來只是以為被打一下，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現手有點溫熱，才知道自己被砍傷。 原始連結
賴清德稱 「好老師不如好書」？全教產竟要求道歉 總統府貼逐字打臉
即時中心／黃于庭報導總統賴清德昨（3）日出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，強調閱讀與文化教育的重要性，不過部分致詞內容卻被掐頭去尾為「與其找好老師，不如找本好書」，引發全國教育產業總工會不滿，指稱該言論輕蔑教師。總統府發言人郭雅慧貼出賴清德發言逐字稿、澄清原意，並呼籲外界勿斷章取義。
一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城地區一處公寓民宅，今天凌晨，傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒事件！初步瞭解，可能是家中熱水器設置在沒有通風的陽台，導致意外發生！好險7人送醫，沒生命危險。但離奇的是，前一天下午，家中11歲女童，離奇身亡！法醫相驗遺體，發現女童疑似也是一氧化中毒身亡！家人難掩悲傷情緒，來到殯儀館配合相驗，11歲女童離奇在家身亡，相驗後發現她口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈桃紅色，不排除是一氧化碳中毒！附近居民：「說要叫(女兒)起來吃午餐，那時候說送下來的時候在CPR，那個女生漂亮漂亮的乖乖的，還說有兩個小孩也送(醫院)，有人送上救護車，後面我就不知道了。」一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）但沒想到，女童週一死亡，週二清晨，同一戶人家又出狀況。救護車緊急抵達民宅，凌晨四點多，消防接獲，新北市土城區這處公寓民宅，7人一氧化碳中毒事件！只是11歲女童才剛離世，怎麼時隔14個小時，全家一氧化碳中毒！女童姑姑：「可能是我們那個(屋內)太密閉了，太晚發現了。我們去醫院，然後醫院測出也是一樣是(一氧化碳)中毒。」還原事件時間軸，週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽叫不醒！緊急打電話叫救護車，沒想到送醫宣告不治！一家人當天忙著處理後事，比較晚回家，週二清晨，家中三大四小，開始身體不適！送醫後發現是一氧化碳中毒！消防到場檢測一氧化碳數值，37ppm，已經超標。原來家中熱水器，設置陽台，沒通風，導致無色無味的一氧化碳，瀰漫家中！一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）法醫 高大成：「會比較遲鈍去感受到這個問題存在，真的一氧化碳漏出來的話，你還在睡覺穩死的，沒人會醒過來就會一直睡下去了，睡到不省人事，所以很危險。」一氧化碳導致全家中毒，11歲女童前一天身亡，會不會當時家中就開始瀰漫一氧化碳？詳細死因，還有待釐清。原文出處：一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」 更多民視新聞報導牙醫送紅包告別女員工！下秒竟「摘罩強吻」結局曝5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他
出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
春節血庫易缺血 台中捷運跟聯邦銀行2/5捐血活動送王品商品卡
農曆新年將至，為紓解歲末年初醫療用血需求，台中捷運公司攜手聯邦商業銀行明日將在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。中捷公司說明，此次活動時間為2月5日上午9時30分至下午4時30分，在市政府站1號出口前設置捐血車；此外，為感謝民
2026全台TOP 13年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
苗栗南苗市場爆隨機傷人 余文忠趕赴醫院向員警民眾致謝
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 苗栗市南苗市場今（4）日一早傳出隨機傷人案，一名鍾姓男子持刀揮舞引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開兩槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共3人送醫，嫌犯不治身亡。苗栗市長余文忠表示，事後了解，該名嫌犯是患有思覺失調疾病的患者，因情緒失控持刀攻擊員警；他也呼籲，身邊若有需...
台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」
台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。
苗栗狂男砍警頭部中彈送醫 攤商不忍了氣爆怒吼：救他幹嘛
苗栗市南苗市場今（4）日清晨驚傳隨機砍人案，41歲鍾姓男子持刀大鬧，不僅揚言殺人，更在警方趕抵後兇殘砍傷員警頭部，導致員警血流如注。警方隨即開槍擊中鍾男胸口將其制伏，混亂中一名熱心民眾也因此受傷。事件引發當地居民長期累積的恐懼與不滿，當鍾男被抬上救護車時，圍觀民眾群情激憤，怒罵「救他幹嘛！」質疑為何要救這種「不定時炸彈」，痛批其惡劣行徑，顯示市場居民對其長期騷擾的積怨已達臨界點，事件震驚社會各界。
馬年台灣燈會在嘉義縣! 大阪世博TW館搬回"嘉"
南部中心／吳宗儒、蘇晟維 台北報導今年台灣燈會，3月3日就要在嘉義縣登場，今天嘉義縣長翁章梁特地與行政院長卓榮泰共同宣布，去年在日本大阪世博會創造了超過116萬人次觀賞的台灣館「TechWorld」，要原汁原味搬回台灣燈會展出，希望讓大家一起回味這一份感動。大阪世博台灣館，將搬回到台灣燈會展出。（圖／民視新聞）展廳正中央諾大的LED螢幕，以及由560張螢幕組成的560朵機械花朵，映照出了台灣獨特的生命力，去年日本大阪世博會上，台灣館吸引超過116萬人次參觀，如今這份感動，即將搬回3月在嘉義縣登場的台灣燈會，行政院長卓榮泰說，「我們一直在想說，如何讓這個『連結世界，共創美好未來生活』的這個主題，在台灣能夠重現，後來我們發現自然劇場它是以玉山為出發點，不然我們就回到玉山、就回到嘉義來，把這個Tech World館 Take Home，這是我們的感覺，我們真的把它帶回家了。」大阪世博台灣館，創下184天共116萬人次參觀的紀錄。（圖／民視新聞）大阪世博台灣館包含了生命劇場、自然劇場以及未來劇場三個部分，以玉山做為主題，展現了台灣的壯麗景觀，也把台灣的科技力，帶到世界，更成為大阪世博上，討論度排名第五的場館，這次帶回台灣燈會展出，預計花一個半月的施工重現，希望讓更多台灣民眾，一起感受台灣館的魅力，經濟部長龔明鑫指出，「這座館在日本展出的時候，總共展出了184天，參觀人次是高達116萬，也被評為是所有的館場裡面前5位的館，是最好的館。」大阪世博台灣館，將搬回到台灣燈會展出。（圖／民視新聞）嘉義縣長翁章梁表示，「目前 Tech World 館在1月19日，進到台灣燈會的現場，在2月28日就會完成搭設，今年的台灣燈會，我們以『光耀台灣、點亮嘉義』為主題，就是希望台灣在世界的光，能夠點亮嘉義。」不只台灣館回「嘉」，台灣燈會還推出阿里山光幕主燈、馬力歐親子專區、日本青森睡魔以及 Team Taiwan 大遊行等12大亮點，邀請民眾3月3日到15日，讓民眾在台灣就可以感受世界級的展出。原文出處：馬年台灣燈會在嘉義縣！ 大阪世博TW館搬回「嘉」 更多民視新聞報導陳菊又爆死訊？高醫秒駁斥揭「最新病況」李貞秀才被抓包「申請表瞎填」！又點名「賴政府」猛歪樓…網傻：根本女版黃國昌首次代表民進黨參選！林亮君鬆口認了「壓力很大」 這些前輩都挺她
台南派出所前驚傳砍人！黃偉哲急赴醫院慰問
[NOWnews今日新聞]台南市區昨（3）日晚間8時許驚傳街頭砍人事件，一名29歲陳姓男子疑似情緒失控，持足療刀當街朝路人揮砍，並一路追逐至南區金華派出所門口，最終遭警方壓制。對此，市長黃偉哲急赴醫院...