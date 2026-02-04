影／高鐵、台北101、NET聯手送暖 彰化家扶兒少北上圓夢

▲高鐵、台北101、NET聯手送暖，彰化家扶兒少北上圓夢。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆年前，社會各界匯聚暖流，為偏鄉弱勢兒少點亮希望。台灣高鐵公司、台北101與服飾品牌NET（主富服裝）昨（4）日攜手舉辦「圓夢之旅」，邀請彰化家扶中心40名來自偏鄉山區的弱勢兒少北上參訪，透過免費高鐵接駁、地標級景觀體驗及實質購衣資助，讓孩子們度過一趟充實又溫馨的難忘旅程。

圓夢之旅自高鐵彰化站啟程，台灣高鐵公司為支持偏鄉教育與關懷，特別提供彰化往返台北的全額免費車票。對多數家扶兒少而言，這是人生第一次踏入高鐵車站、體驗時速300公里的便捷交通。高鐵彰化站站長李元弼表示，高鐵不只是交通工具，更是傳遞愛與關懷的橋樑，希望透過這段旅程，讓孩子們感受到社會的支持，跨越地理限制，開闊對未來的想像與視野。

一行人抵達台北後，隨即搭乘捷運前往台北101。為支持公益，台北101觀景台特別提供專屬優惠方案，邀請家扶兒少登上89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區。孩子們站在382公尺高空，俯瞰整座台北盆地，驚呼連連，不少人更是第一次親眼見到壯觀的風阻尼球，並在雲端明信片區寫下對家人的新年祝福。

台北101董事長賈永婕也親自到場接待，化身「一日導遊」，陪伴孩子們俯瞰城市景色並合影留念。賈永婕表示，台北101不僅追求高度，也希望成為充滿溫度的地標，鼓勵孩子們勇敢做夢、勇於挑戰，「每個人心中都要有一座想征服的山，全台灣都會為你們加油」。

行程最後一站，深耕本土、長期關懷弱勢的服飾品牌NET，為每位孩子準備價值2,000元的服飾提貨券，讓家扶兒少親自挑選心儀的新衣。NET希望提供的不只是一件衣服，而是一個「自主選擇」的機會，讓孩子依照自己的喜好與需求選購新年衣物，在寒冬中感受溫暖與尊重。門市也特別安排專人協助，讓孩子們安心、自在地完成選購。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝台灣高鐵、台北101與NET攜手傳愛，也感謝立法委員黃秀芳協助促成此次活動。偏鄉家庭平日忙於生計，孩子外出旅遊的機會不多，更難得有機會搭乘高鐵、登上101。這趟圓夢之旅，不僅帶來歡樂回憶，更在孩子心中種下希望的種子，讓他們知道社會並沒有忘記他們。

王震光強調，企業界集體展現的溫暖力量，將成為孩子們成長路上重要的養分，也期盼社會大眾持續支持家扶基金會「無窮世代—傳愛過好年」計畫，讓更多弱勢兒少在關懷中安心成長。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389