影》高鐵N700ST新車長征600km巨獸合體 出廠倒數50天

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台灣高鐵新世代列車N700ST第2單元從日本愛知縣運送至山口縣。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵第一組新世代列車N700ST將於8月抵台，共由3個單元組成的N700ST，高鐵公司今曝光第2單元從日本愛知縣運送至山口縣的600公里長征畫面，將啟動全車整合測試，並宣告距離正式出廠倒數50天。

高鐵新世代列車N700ST第2單元順利抵達笠戶。（翻攝自台灣高鐵臉書影片）

N700ST全車共分成3大單元，在日本分兩地生產製造，由日立製造的第一單元為1至4車與第三單元9至12車，另由日本車輛製造的第2單元為5至8車。

高鐵公司分享，新世代列車N700ST第二單元於5月19日在日本車輛的豐川事業所出廠，經過日式經典祈福儀式後，包含商務車廂、無障礙座位及列車長室的第5至8節車廂，透過海運遠渡600公里，前往日立笠戶事業所，進行出廠前全車系統整合測試。

廣告 廣告

高鐵新世代列車N700ST將啟動全車系統整合測試。（翻攝自台灣高鐵臉書影片）

高鐵公司今曝光第2單元運送畫面，歷經吊掛、陸運與海運，共耗時超過30小時，從愛知縣運送至山口縣，終於順利抵達笠戶，準備與第1及第3單元合體，進行出廠前最終試煉的全車系統整合測試。高鐵也正式宣告，N700ST出廠倒數50天。

更多中時新聞網報導

板卡出貨下調 工程師憂獎金減

玉山盃》青少棒時代被中華隊震撼 松坂大輔讚台投12強表現

世足》隊史最強葡萄牙 哥倫比亞試身手