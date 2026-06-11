影》高鐵N700ST新車長征600km巨獸合體 出廠倒數50天
台灣高鐵第一組新世代列車N700ST將於8月抵台，共由3個單元組成的N700ST，高鐵公司今曝光第2單元從日本愛知縣運送至山口縣的600公里長征畫面，將啟動全車整合測試，並宣告距離正式出廠倒數50天。
N700ST全車共分成3大單元，在日本分兩地生產製造，由日立製造的第一單元為1至4車與第三單元9至12車，另由日本車輛製造的第2單元為5至8車。
高鐵公司分享，新世代列車N700ST第二單元於5月19日在日本車輛的豐川事業所出廠，經過日式經典祈福儀式後，包含商務車廂、無障礙座位及列車長室的第5至8節車廂，透過海運遠渡600公里，前往日立笠戶事業所，進行出廠前全車系統整合測試。
高鐵公司今曝光第2單元運送畫面，歷經吊掛、陸運與海運，共耗時超過30小時，從愛知縣運送至山口縣，終於順利抵達笠戶，準備與第1及第3單元合體，進行出廠前最終試煉的全車系統整合測試。高鐵也正式宣告，N700ST出廠倒數50天。
更多中時新聞網報導
板卡出貨下調 工程師憂獎金減
玉山盃》青少棒時代被中華隊震撼 松坂大輔讚台投12強表現
世足》隊史最強葡萄牙 哥倫比亞試身手
其他人也在看
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
任天堂發表會大作連發股價卻慘跌，外媒酸「沒內容不用硬辦」玩家傻眼反擊：這陣容還嫌？
最近一段時間對全球玩家來說真的忙翻了，因為從 PlayStation 的「State of Play」開始，夏日遊戲節、XBOX Game Showcase、任天堂的「Nintendo Direct」等遊戲平台的發表會連袂舉辦，公布許多新作消息。不過，在這其中 Nintendo Direct 表現卻似乎有些平淡，不但發表會後股價下跌 8.2%，也被外媒點名抨擊「幹嘛不晚點辦」掀起社群熱議。
巨石砸壞軌道! 阿里山林鐵6/12本線列車再停一天
南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導嘉義山區受到連日大雨影響，導致巨大落石持續崩落，壓在阿里山林鐵軌道上，共有兩處軌道因此受到影響，被迫全面中斷，因為大雨持續，搶修中又有新的落石掉落，因此6月12日林鐵嘉義到阿里山路段也會繼續停駛。
訂單滿手接到2027年後！這「代工廠」獲投信大買1.8萬張 全球產能還要翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美伊衝突升高市場不確定性，加上美股四大指數同步收黑，台股今（11）日震盪走弱，終場以43,149.46點作收，下跌76.08點，跌...
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
光電股泛陣陣綠光！「這檔太陽能」卻逆勢漲停、群創也噴8% 彩晶小摔1%陷連6跌
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬2千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
日職／本季一軍初先發！孫易磊6局飆8K挨2安0失分 勝投有望寫隊史紀錄
旅日小將孫易磊本季首度在一軍先發，他主投6局飆出8次三振，僅被擊出2支零星安打沒有失分，在2：0領先的情況下退場，有機會成為火腿隊史拿下勝投的最年輕外籍球員。
Macan變猛獸？保時捷盲轉強撞紅牌重機 騎士肉搏噴飛慘倒血泊
高雄鳳山區11日下午發生一起驚悚車禍！黃姓男子（37歲）駕駛保時捷Macan休旅車行經建國路三段與青年路二段路口時，疑因左轉未禮讓直行車，當場與對向騎乘紅牌重機的蔡姓男子（59歲）發生猛烈碰撞，強大撞擊力道造成蔡男瞬間噴飛落地，全身多處擦挫傷、現場血流滿地，所幸蔡男送醫救治後並無生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清。
北京觀察》AI高鐵時代仍有「現代奴工」！66歲老人搬水泥20年無薪勞動，一句「想回家」刺痛百姓
「想回家。」面對中國民間打拐志願者上官正義的鏡頭，66歲的丁姓老人說出的這三個字，沒有憤怒，沒有哭喊，卻讓無數中國民眾在屏幕前感到窒息。近日，河北保定清苑區一間水泥經銷點被揭發長期奴役一名疑似智力障礙老人。根據長期從事打拐調查的網紅上官正義公開的視頻，老人每日清晨五點起床，從事裝卸水泥等重體力勞動，一天搬運量高達二十噸，卻二十年來從未領過工資，也沒有勞動保障......
2026世界盃凌晨點燃戰火！「4大轉播管道」一次看 史詩級擴編48隊激戰
四年一度的全球體壇盛事「2026年FIFA世界盃足球賽」將於明天凌晨正式點燃戰火。本屆賽事寫下多項歷史新高，不僅首度由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，參賽隊伍更從過往的32隊大幅擴編至48隊，總比賽場次也激增至104場。為因應龐大規模，賽制迎來顛覆性變革，小組賽階段將淘汰32強，隨後展開殘酷的一戰定生死單場淘汰賽。台灣球迷若想跨海感受足球熱潮，可透過電視無線、有線台或線上串流等多頻道收看場場直播
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
台股又有5檔「抓去關」 這檔當沖比例逾7成
台股又有5檔「抓去關」 這檔當沖比例逾7成
上月營收破1380億創歷史次高！「電零組通路」第二季財測達成率逾七成 電源與伺服器需求引爆動能
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導半導體零組件通路商大聯大（3702）昨（10）日公布新一期財報，其中5月營收達1380.2億元，月增8.4%、年增82.9%，創歷史單月...
台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運
根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的信件，多位共和黨人敦促美國國際貿易委員會（ITC）在涉及台積電（TSMC）的專利案件中，應當採取強硬的執法行動。這則《Axios》在11日披露的報導，不僅將商業專利糾紛上升到了國家安全與產業霸權的政治博弈，更直接衝擊台灣護國神山的利基與台美關係。這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議......
北市秀珍菇遮陽傘恐藏疑慮？王義川12字示警蔣萬安
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，不過卻被台北市議員簡舒培發現，平均一座要台幣620萬元，雖然台北市政府都發局澄清，稱單座價格為146萬元，但卻遭議員王閔生打臉，表示加上設計監造費後，平均1支要740萬元，等同一台保時捷，引發外界質疑。對此，民進黨立委王義川在《台灣向前行》節目中，直喊「蔣萬安你真的不要害這些公務人員」，媒體人康仁俊更點出這設施背後恐「暗藏疑慮」。
【一週天氣】鋒面重回台灣上空 氣象署發布「11縣市」大雨特報
氣象署表示，今（11日）、明（12日）兩天鋒面逐漸北移至台灣，台灣西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨。
監委被提名人2人與民眾黨有淵源 黃國昌：立場清楚絕不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導副總統蕭美琴今（11）日宣布將提名監察院長陳永興、副院長王榮璋，以及其餘27名監委名單送交立院進行同意權審查，其中2人與...
影／警察節慶祝大會首度移師台北車站 賴清德頒獎表揚29位全國模範警察
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】警政署今天首度在台北火車站擴大舉辦「115年警察節慶祝大會」，由總統賴清德
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。