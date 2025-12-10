影/高雄停車塔出事！車輛墜落「90度側翻」卡梯口

高雄三民區春陽街一處機械停車塔9日發生翻車意外，有民眾目擊一輛轎車90度側翻卡在電梯口，場景讓人看傻眼，所幸駕駛當時未在車上，沒有人受傷。

高雄一處機械停車塔發生翻車意外。（圖／Threads網友@formula_quadrant提供）

整起意外發生在9日下午5時許，有民眾行經該處發現停車塔的車輛電梯門故障，且電梯口還卡著一輛90度側翻的轎車。警方獲報到場了解情況，確認現場無人受傷，後續則由保養廠商及車主協調賠償相關事宜。

目前該座停車塔仍處於故障狀態，影響許多車主無法取車上班。至於為何會發生如此意外，停車塔維修廠商林姓主任指出，前一位車主停好車的時候，因疏忽沒有把駕駛座的門關好，就送入電梯。

廣告 廣告

林姓主任表示，電梯上升時該車的車門突然打開，勾到停車板，造成受害轎車和板子一起從2樓摔下來，擋風玻璃也碎裂。

延伸閱讀

影/天羅地網片！淡水警「攻堅地下室」逮持槍擄人嫌救肉票

影/高雄翁騎機車皮夾掉「近7萬鈔票滿地飛」 民眾幫撿回

北韓朝西部海域發射火箭炮！南韓：數量逾10枚 料為例行訓練