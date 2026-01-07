影/高雄公車左轉撞機車！ 騎士送醫幸無生命危險

高雄市大寮區華中南路與潮寮路口今（7）日上午發生交通事故，一輛大客車左轉時與直行機車相撞，造成機車騎士受傷送醫。警方表示，事故雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因仍有待鑑定。

高雄市大寮區華中南路與潮寮路口今（7）日上午發生交通事故，一輛大客車左轉時與直行機車相撞，造成機車騎士受傷送醫。（圖／警方提供，下同）

事故發生於今日上午八時九分，林園分局接獲報案後，昭明所及交通分隊員警立即趕赴現場處理並疏導交通。據警方調查，肇事大客車由四十七歲吳姓男子駕駛，當時正從華中南路準備左轉進入潮寮路，過程中與一名由南往北直行的四十一歲陳姓機車騎士發生碰撞。

陳姓騎士在事故中受傷，隨即被送往醫院治療，所幸經醫師診斷後確認無生命危險。警方在現場對兩名駕駛進行酒測，結果顯示雙方酒測值均為零，排除酒後駕車可能。目前警方已依規定完成現場測繪及拍照等證據保全工作，至於確切的肇事原因，仍需進一步鑑定才能釐清責任歸屬。

林園分局呼籲，所有用路人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前狀況，以維護交通安全，共同營造良善的交通環境。警方也提醒民眾，路口為事故高發地段，駕駛人轉彎時應特別留意來車，確保行車安全。

