影/高雄六合夜市驚見「爆炸燃燒」！全新攤車燃成廢鐵

高雄六合夜市今天（19日）凌晨3點左右驚傳火警，一處攤商集中停放器具的巷弄內，一輛營業未滿月的燒烤攤車突然起火。消防人員趕抵現場時火勢猛烈，撲滅過程中鐵架崩塌發出巨響，宛如爆炸聲響讓周邊居民驚慌失措。

火災現場。 （圖／民眾提供）

據了解，該巷弄是六合夜市攤商收攤後集中擺放生財器具的地點，當時現場停放約5至6個攤位的攤車。附近居民發現火光與濃煙後，見狀不對立即上前協助，冒險將鄰近的瓦斯桶搬離現場，並拿起滅火器試圖控制火勢，避免引發連環爆炸。

廣告 廣告

火災現場。 （圖／民眾提供）

警消接獲通報後，火速趕往現場布設水線進行灌救。就在準備出水滅火的瞬間，燒烤攤上方的鐵架因高溫燒灼而突然崩塌墜地，發出「砰」的一聲巨大聲響，現場人員與附近住戶都被這聲音嚇得不輕。幸好消防人員反應快速，迅速將火勢控制住，成功阻止火舌蔓延至其他攤車及民宅。

火災現場。 （圖／中天新聞）

起火的攤車業主表示，這輛燒烤攤車連同設備共花費18萬元打造，才剛開始營業不到一個月就遭遇祝融之災，如今全數化為廢鐵，損失相當慘重。消防局火災調查科初步研判，起火原因疑似業者收攤時未將炭火餘燼完全熄滅，導致悶燒後復燃引發火災，但確切原因仍需進一步調查釐清。

火災現場。 （圖／中天新聞）

（本新聞影片由民眾提供）

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治