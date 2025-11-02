影/高雄出事了！11人釣蝦場「打成一團」濺血 酒瓶、球棒成武器

高雄市岡山公園西路三段於今（2）日上午8時許發生一起多人鬥毆事件，最終有11人參與這場混亂的衝突。警方接獲報案後迅速抵達現場，發現多名涉事者已經逃離。

據警方調查，參與者包括孫、林、張、劉、余、陳等6名男子及李、杜、余、黃、施等5名男子，雙方原本為朋友，因口角引發嫌隙，今早再次相遇時情緒失控，演變為集體打鬥，甚至有人揮舞酒瓶攻擊，導致多人受傷並送醫。

警方立即成立專案小組調閱監視器，並已將余姓與施姓男子帶回協助調查。其他受傷的孫姓、林姓、張姓男子則因傷勢較重，目前仍在治療中，待狀況穩定後將依法偵辦。警方強調，所有涉案人士均已鎖定，後續將依《刑法》傷害罪及妨害秩序罪進行調查，並持續追查尚未到案者。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

