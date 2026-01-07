影/高雄出事！國1「轎車追撞水泥預拌車」車毀女命危
最新消息，今（7日）凌晨在國道1號鼎金段，北上360公里處發生慘烈車禍，有輛轎車不明原因高速追撞水泥預拌車，撞擊後再失控撞到中間水泥護欄跟路肩，女駕駛目前命危搶救中。
國道警方指出，事發時間約在凌晨4點，獲報後旋即會同救護人員、消防隊趕往，抵達後發現該輛轎車已經車頭全毀，整輛車毀掉一半，女駕駛受困車內昏迷不醒。被追撞的水泥預拌車駕駛表示，他當時正要去楠梓的台積電工地施工，突然的撞擊聲響還以為是車子爆胎，回過神後才發現被追撞，本身並無受傷，至於詳細的車禍原因待國道警察釐清中。
