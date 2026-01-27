影/高雄又要變天了！王淺秋曝看過不公開民調：柯志恩贏面非常大

2026高雄市長選戰，國民黨推出立委柯志恩再次披掛上陣，民進黨則由初選勝出的賴瑞隆應戰。曾擔任過高雄市新聞局長的資深媒體人王淺秋爆料，自己有看過幾份不公開民調，雙方呈現五五波，國民黨有機會翻盤，加上柯志恩勤跑基層，談吐也受到高雄在地鄉親喜歡，直言「這局高雄又要變天了」。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

王淺秋今（27）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提到，柯志恩在上次九合一選舉後，就留在高雄長期深耕，不但地方走得很勤，人長得漂亮又有人氣，加上具備心理學相關學識背景，被認為非常瞭解人心，深受高雄民眾喜愛。

王淺秋表示，過去柯志恩曾被質疑「妳不懂高雄」，但她之後留在高雄經營已經好一段時間，而且高雄選民的情緒感受是非常直接的，看的就是候選人做得好不好？為高雄貢獻了什麼？這是在地人注重的關鍵。她認為柯志恩在這段時間，所累積的地方經營和問政表現，已逐漸獲得高雄民眾認同，同時也展現出格局與氣魄，這些都讓她十分看好。

資深媒體人王淺秋。（圖／中天新聞）

王淺秋透露，自己有看過幾份「不公開的民調」，這是南部地方私下做的，儘管柯志恩離賴瑞隆還有一小段差距，但基本上雙方支持度已經呈現五五波局面，「顯見柯志恩在高雄的確非常有贏面」。王淺秋認為，現在民心思變，在地氛圍明顯在改變，她直言，「高雄變天機會太大了」。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

王淺秋還說，原本她認為若是邱議瑩出線，柯志恩會比較難打，結果最後是賴瑞隆勝出，反而讓柯志恩更穩了、勝算也大幅提高。王淺秋指出，以賴瑞隆目前的政治表現，加上先前兒子疑似霸凌爭議仍未退散，而且賴自己與黨內人馬也不是很對盤，其實都還存有很多衝突和檯面下的競爭，最後王淺秋再次斷言，「我看這局，高雄又要變天了！」

