影/高雄外海「外籍船員受傷」！空勤直升機緊急降落貨輪救援

跟時間賽跑！高雄西北方海域今（19日）下午發生一艘貨輪上的外籍船員，手脫臼受傷，海巡署得知後立即申請空勤總隊直升機，搭載搜救隊員趕往，最後成功將人後送就醫。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

海巡署指出，事發的確切地點在西北方海域的23海浬處，求援的是一艘船名為「TRUE NORTH」的賴比瑞亞籍貨輪，船上有位孟加拉籍的男性船員，手脫臼需要就醫，國搜中心於是派遣三大一隊，於下午4點14分搭乘空勤總隊直升機起飛，頂著強風在安全範圍的速度下，於12分鐘後成功降落該船甲板。

廣告 廣告

該艘賴比瑞亞貨輪。 （圖／中天新聞）

搜救人員迅速前往船上跟該位受傷船員會合，緊急包紮固定後，將其成功接上機，於4點48分成功返回台灣本島，將其送上救護車後送就醫。

海巡署人員成功把該名孟加拉籍船員帶上直升機。 （圖／中天新聞）

最後成功後送就醫。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

挨告加重誹謗不起訴 徐巧芯第一時間發文僅五字：三立是綠媒

移工賣帳戶當詐騙人頭7成是合法移工！移民署跨部會打詐

新北績優男警上網約炮自拍PO網 10萬交保記大過