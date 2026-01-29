影/高雄外籍男醉失控砸店鬧事 警壓制帶回管束

昨（28）日晚間11點多，高雄一名外籍男子酒後在六合二路一處商家鬧事，毀損店家的椅子，事後被店家要求賠償，他不願賠償逃離現場，後續遭到店家郭男壓制，員警獲報後，將他帶回派出所保護管束。

外籍男子酒後失控毀損商家物品，警即時到場實施管束。（圖／警方提供）

經了解，現場為一名外籍男子（博男，約26歲）因不勝酒力導致情緒失控，毀損在該商圈營業攤販椅子，店家負責人要求賠償，博男不願賠償並逃往中山一路，後續博男在奔跑途中跌倒遭店家郭男壓制。員警抵達後，為避免危害持續擴大，立即接手並將其帶回派出所實施保護管束。

經員警檢視，博男僅手掌因跌倒受有輕微擦挫傷，其表示不願就醫。由於商家負責人後續表示不願提出告訴，警方對其管束並待博男酒醒且情緒恢復平穩後聯繫友人將其帶回離開。

外籍男子酒後失控毀損商家物品，警即時到場實施管束。（圖／警方提供）

新興分局呼籲民眾，飲酒應適量並保持理性，避免因酒後失控引發糾紛或做出違法行為。警方對於任何破壞社會秩序之行為，絕對依法嚴辦，以維護市民生命財產安全與社會安寧。

