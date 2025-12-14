影/高雄大寮重劃區驚見「扯雨刷狂男」 ！30車受害

抓是抓到了，但獲交保！高雄市大寮區的「81期重劃區」日前連續2個月，合計高達30輛轎車、貨車的後雨刷慘遭人為扯斷，經查竟然都是同一人所為，近日終於落網，竟然就住在附近而已。

張翁（紅圈）落網畫面。 （圖／警方提供）

林園分局警方表示，全案源於今年9月27日，有位網友在Threds上連2天爆氣貼文，表示自己的愛車後雨刷被惡意破壞，還「整支拔起」，打算去停有監視器的地方，「研判應該會有其他車遭殃」。而他在事發隔天到同一地點查看，果然又發現有多輛車跟他遇到相同狀況，共有11輛車遭殃，氣得大罵嫌犯是「狼心狗吠（應為肺）的壞人」，貼文上來是要提醒其他車主注意。

張翁犯案畫面。 （圖／警方提供）

警方表示，接獲相關情資後，立刻成立專案小組加強巡查，並擴大調閱分析重劃區附近監視器，研判有一名中年男子嫌疑重大，因無直接證據，就每天編排深夜埋伏勤務查緝涉案嫌犯，最後終於在10月30日凌晨4點20分左右，發現一位老翁（後查為72歲張姓，以下簡稱張男）步行經過停放於路旁之自小客車時，徒手扯斷車輛後雨刷，當下立即上前依現行犯將其逮捕。

慘遭拔壞雨刷的車。 （圖／取自社會事新聞影音）

警方一查也發現，該處9月跟10月合計30餘件轎車、貨車的後雨刷被扯斷案，竟然全部都是張翁所為，據《聯合新聞網》的報導，張翁就住在案發地點附近，每天趁著清晨出來運動時作案，疑似以此為樂，9月間此事曾經上過新聞，警方本來想說張翁會因為犯行被揭發就會收手，豈料10月間他又再犯，終究難逃法網，依涉犯毀損罪嫌移送高雄地檢署，並建請羈押，但法官最後裁定交保候傳。

慘遭拔壞雨刷的車。 （圖／取自社會事新聞影音）

慘遭拔壞雨刷的車。 （圖／取自社會事新聞影音）

