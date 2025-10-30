影/高雄大翻車！嫩妹「自撞分隔島」4倫慘朝天

上班時間上演驚悚一幕！高雄市楠梓區今（30日）發生嚴重翻車事故，有位嫩妹開著車，突然失控自撞分隔島翻覆，撞擊瞬間的監視器畫面也出爐。

大翻車現場。（圖 ／中天新聞）

楠梓分局指出，全案發生在今天上午9點整，地點在加昌路跟區東路的交叉口，肇事的21歲馬姓女駕駛，開車行經該處時，疑似因為沒注意路況，看到分隔島時已經反應不及撞上去。

大翻車現場。（圖 ／中天新聞）

整輛車撞擊翻覆的監視器畫面也曝光，只見該車高速在路中央翻覆，一旁路口滿滿是等待綠燈通行的汽機車，所幸事發時恰巧大部分的駕駛都在停等，沒有釀成二次事故，馬女意識清楚自行脫困，沒有明顯傷勢，也沒有喝酒，交通大隊目前正分析研判肇事責任歸屬。

大翻車瞬間。（圖 ／中天新聞）

楠梓分局呼籲民眾，加昌路的車流量大，駕車行經該路口時請減速慢行，以避免交通事故發生。

