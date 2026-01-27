影/高雄大膽男「警察面前連闖2紅燈」！送4萬過年罰單

高雄市前鎮區今（27日）凌晨有位囂張機車騎士，竟然當著警察的面闖紅燈，最後連續闖了2個紅燈逃逸，超扯畫面全曝光。

該名騎士竟當著警察的面闖紅燈。 （圖／警方提供）

前鎮分局表示，事發地點在中華五路北往南方向，跟復興三路的交叉口，今天凌晨復興派出所員警巡邏經過該處時，發現有輛機車闖紅燈，員警見狀隨即尾隨渠後方伺機攔查，但該名騎士為躲避攔查取締，又於中華五路770巷口再次闖紅燈，員警考量往來人車安全，隨即改以蒐證及逕行製單舉發方式，以避免肇生事故。

一連闖了2個紅燈。 （圖／警方提供）

警方也開出超高額罰單，表示經審視該名期是的違規行為，顯已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項:「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰」及同條例第60條第1項:「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月」，將依據蒐證畫面通知違規車主到案說明，並依法製單舉發，罰鍰總計最高可處新台幣4萬800元。

