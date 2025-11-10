影/高雄大規模火警！「焰海壟罩3屋」救出1猴1犬

火勢相當猛烈！高雄市前鎮區今（10日）凌晨發生大規模火警，一共3棟透天厝陷入火海，所幸消防分隊的隊部就在不遠處，警消迅速趕來，滅火兼搶救出1猴1犬。

火災現場。（圖／中天新聞）

據高雄市消防局的救援資訊，事發地點在衙華街上，事發時間約在今天凌晨0點左右，獲報後一共出動37人、15車趕往，抵達時發現火勢已經延燒3戶，警消旋即布水線、破門灌救。

火災現場。（圖／中天新聞）

現場「焰海壟罩」3棟透天厝的畫面相當驚悚，而灌救之下最後發現火場內無人受困，但有1隻猴子、1隻狗被困在裏頭，狗還因為害怕不敢出來，所幸最後仍被警消陸續救出，起火原因仍有待火調科釐清。

火災現場。（圖／中天新聞）

火災現場。（圖／中天新聞）

