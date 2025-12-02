影/高雄天兵男駕駛疑倒車打錯檔 「保齡球式」撞6機車釀1傷

高雄市三民區2日下午5時35分發生一起倒車事故，一名71歲的洪姓男子在準備駛離時，因打檔操作失誤，導致其駕駛的小客車倒退撞上停放在後方的6部機車。事故中，一名63歲的周姓女子因閃避移位的招牌而不慎摔倒，造成頭部及手部擦挫傷，隨後被救護人員送往高雄醫學大學附設醫院治療。

高雄傍晚發生嚴重車禍，一名男子倒車時撞上後方6部機車。（圖／翻攝畫面）

警方調查，71歲洪姓男子駕駛自小客車停在自由一路路邊，準備駛離時疑似因打檔操作失誤，車輛竟意外倒退撞上後方停放的6部機車，事故現場更有一名63歲周姓女子，因閃避遭撞移位的招牌不慎摔倒，造成頭部及手部擦挫傷，緊急送往高雄醫學大學附設醫院治療。

廣告 廣告

高雄傍晚發生嚴重車禍，一名男子倒車時撞上後方6部機車。（圖／翻攝畫面）

警方表示，洪男酒測值為0，已排除酒駕可能。初步研判事故原因為打檔操作錯誤，但詳細責任釐清仍需等待後續鑑定。警方呼籲駕駛人上路前應確認車輛狀況，並在行駛或起步時保持專注，以確保自身及他人的行車安全。

高雄傍晚發生嚴重車禍，一名男子倒車時撞上後方6部機車。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

高雄8旬老婦人外出未返家 8小時後排水溝尋獲遺體

影/北市中山區民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次

看新聞都是自己持槍恐嚇畫面！竹東男嚇到帶槍赴警局投案