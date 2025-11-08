影／高雄女沒掛號硬問診 被拒嗆醫生「缺錢」...下場慘了
高雄一名女子因想了解母親病情，沒有掛號就跑到醫院詢問醫生，醫生依規定拒絕回答後，反遭女子嗆「很缺錢」，還將與醫生爭執對話PO上網路，沒想到「大逆風」，沒有人支持女子，目前醫師也已提告。
高雄阮綜合醫院近日發生一起衝突事件，女子母親前一天看診，隔天女子未掛號就到門診詢問病情，醫師根據醫療規定表示，女子應先掛號才可以說明，沒想到女子竟惱羞成怒在診間外高喊醫師「缺錢」。
醫師表示，女子相當不尊重，且女子從未陪同母親看門診，如今卻突然跑到門診詢問病情，並表示女子行為已影響他的名譽，但女子卻辯稱「沒有指名道姓」，雙方爆發激烈口角衝突。
阮綜合醫院回應，黃姓醫師已依法提告，後續交由司法機關釐清。院方強調，病情屬個資範疇，醫師依法不得在未掛號、未確認身份的情況下說明，且進入診間必須遵守流程，以維護醫療安全與隱私。
更多東森新聞報導
台中非洲豬瘟場 王姓獸醫佐涉無照看診已出國
獨／流感高峰+確診視訊 看診等3H診所挨罵遭留負評
扯！64歲婦科醫性侵5500位病人 看診35年都沒事
其他人也在看
長照悲歌！親手殺害102歲失智母 71歲婦陷入絕望崩潰自首：我不行了
日本東京發生一起長照悲歌意外。國立市一名71歲的女子涉嫌在家殺害高齡102歲失智的母親之後，到警局自首，她抱怨曾向警方、醫護人員求助卻被拒絕，最後陷入絕望才狠心下手。開庭時，女子向法院認罪，後續法官將針對被告精神狀況與刑責輕重進行審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晴空塔也上榜！東京5大採雷景點出爐 一處遭網酸：根本中壢
日本向來是國人出國旅遊的超級熱門地點，但旅途中難免會遇上「名過其實」而令人失望的景點。日本旅遊達人林氏璧分享網紅日文老師秋山由菜整理的「東京五大雷點」名單。他注意到網路上有日本版與中國版名單，心生靈感發起「台灣版名單」投票，最終由東京知名商圈「上野阿美橫町」奪下第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄女沒掛號鬧診間！問病遭拒酸醫師「是多缺錢」 醫氣炸讓母女終身不得掛他診
（記者洪承恩／綜合報導）高雄阮綜合醫院日前爆發醫病衝突，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師當場說明母親病情，遭 […]引新聞 ・ 12 小時前
高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了
高雄阮綜合醫院6日發生一起糾紛，一名女子帶著88歲老母5日前往醫院看診後，隔日竟直接闖入診間衝著醫生要詢問母親病情，但卻遭到醫師拒絕，沒想到到女子竟然在反嗆醫師「是不是缺錢」，讓醫師簡直氣炸，當場提告妨害名譽、妨害醫療業務執行罪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
防詐？擾民？男臨櫃領十萬遭阻 控被推銷買銀行ETF
台中一位張先生，6日到西屯區一間銀行櫃檯，說要領十萬元現金買黃金。但行員擔心張先生被詐騙，請員警到場關心。只是就算張先生明確表明帳戶資金來源以及用途，卻還是遲遲領不了錢，過程中還被推銷買銀行的投資型產...華視 ・ 1 天前
領錢買黃金被當詐騙！男遭銀行報警「困4小時」 才領到錢
購買黃金竟遭銀行誤認詐騙嫌犯！張先生日前到銀行提領20萬元欲購買一台兩黃金，結果因帳戶近期有鉅額匯款交易，加上短時間內大額提領，引起行員警覺而報警處理。張先生極力解釋並提供相關證明，歷經將近4小時的溝通，才順利領到款項。銀行表示詐騙手法多變，警方補充考慮建議未來討論制定免責切結書，避免阻詐行動遭誤解。TVBS新聞網 ・ 1 天前
沒掛號就闖診間問病！遭拒嗆「是有多缺錢」 名醫怒告：這對母女終身不得掛我診
阮綜合醫院發生名醫怒告病患家屬！整起事件起源於11/5一名88歲母親因病由居服員陪同看診，隔天女兒闖進醫師診間要問媽媽的病情，醫師以沒掛號拒絕，豈料，該名女兒在診間外嘲諷醫師「是有多缺錢」；醫師怒告妨害名譽以及妨害醫療業務執行罪，且在個人社群發文表示，此人與其母親終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。太報 ・ 12 小時前
三寶爸郭富城開唱大驚喜！這首兒歌全嗨翻 高雄巨蛋變身大型KTV
舞台王者郭富城 1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高雄女擅闖診間嗆醫缺錢 公審文曝光「省略很大」 網酸難怪要刪文
近日高雄阮綜合醫院爆發一起醫療糾紛，原因在於病患家屬沒有掛號，就擅自闖入診間要求醫師說明病情，遭到拒絕後竟惱羞嗆醫師缺錢，氣得醫師情緒失控衝出來互罵，而家屬也將影片PO上網公審，卻反遭一面倒酸爆，嚇得趕緊刪除影片，但已遭醫師提告。而該名女子PO文也曝光，網友看了傻眼批評根本是睜眼說瞎話，難怪要刪文。中時新聞網 ・ 1 小時前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
郵筒成網拍商品掀議！ 賣家：不知情 中華郵政：追回17座
網購平台「什麼都賣、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己...華視 ・ 9 小時前
讓座爭議再添一樁！男身體不適坐優先席 遭翁驅趕
一名王姓男子，昨(6)日下午搭捷運，因為身體不適坐在優先座。突然一名陶姓老翁走到他面前，拍照片PO網，表示年輕人不應該坐優先席。雙方發生爭執，王姓男子立即按下車廂內的緊急服務鈴。捷警事後找到老翁說明優...華視 ・ 1 天前
為什麼沒抽菸，卻得了肺癌？破解「非吸菸者肺癌」真相與預防關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌很多人以為肺癌一定跟吸菸有關，但最新數據告訴我們，非吸菸者肺癌的比例其實比你想像中高，尤其是台灣女性肺腺癌患者中，有八成都沒有抽菸習慣。這篇文章將帶你了解非吸菸者肺癌的原因、危險因子、症狀以及如何早期偵測，並提供日常預防建議。你身邊是否有人沒抽菸卻罹患肺癌？歡迎在留言分享你的故事，讓更多人意識到這個隱形健康威脅。一、數據揭露：非吸菸者肺癌在台灣的真相根據衛福部癌症登記資料，女性肺癌患者中約有 80% 是非吸菸者；男性比例雖低，但仍有近三成屬於此類型。在亞洲地區，這個現象更顯著，顯示肺癌的成因已不僅限於吸菸，還與空汙、油煙、基因突變等息息相關。你曾以為「不抽菸就不會得肺癌」嗎？看到這個數據後，你的想法有改變嗎？二、非吸菸者肺癌的五大成因二手菸與三手菸即使自己不吸菸，長期吸入二手菸的有害物質（如多環芳香烴、亞硝胺）仍可能引發肺部細胞突變。三手菸則是附著在家具、衣物上的殘留化學物，可能在日常生活中被吸入或接觸吸收。室內空氣污染——油煙危害亞洲家庭常見的高溫爆炒會釋放油煙中的揮發性有機化合物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs），長期吸入會提高肺腺癌風險。KingNet 國家網路醫藥 ・ 15 小時前
強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」中天新聞網 ・ 20 小時前
毆打、淋熱水暴力討債 討回欠款沒收還被求處重刑
真是得不償失，51歲王姓女子因劉姓婦人欠他14餘萬元遲不歸還，找來34歲王姓男子幫忙，還透過共同友人邀約方式控制劉婦行動，王男除動手打人，還用滾燙沸水澆淋劉婦身體，逼得劉婦向友人、女兒借錢還債，事後劉婦提出告訴，檢察官認為兩人態度不佳，除向院方求處重刑外，劉婦女兒轉帳的人民幣1萬1千元也被視為犯罪所自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風持續增強！ 最快明日升級強颱、預計「這一天」從西半部登陸
鳳凰颱風今日已經增強為中颱，氣象署預估最快明（9）日可能升為強烈颱風，下週三（12日）前後將最接近台灣，不排除直接登陸西半部地區。氣象署指出，今日下午2點，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里的台視新聞網 ・ 11 小時前
台北港外海捕蟹船翻覆！船隻下沉6人獲救3人死亡 尋獲63歲船長遺體
本月6日上午，台北港外海、一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」，於距離岸際約14海浬處翻覆，造成船上9人落海，附近漁船發現後，隨即上前救援，協助救起其中6人，另有3人失聯，分別是63歲王姓船長、2名印尼籍船員。而家屬獲報後，委請專業潛水員前往翻覆的區域搜索，終於找到王姓船長遺體，尚有2名移工失聯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北捷翁要求身障者讓優先席 遭控拍照想網路公審
北捷翁要求身障者讓優先席 遭控拍照想網路公審EBC東森新聞 ・ 1 天前
擔任佛堂出納 女監守自盜4千5百萬元遭判刑八年
高雄市 / 綜合報導 高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌現，這行徑東窗事發後，法官審理時，王姓女子坦承犯行，並積極與告訴人調解，因此考量有悔意，被判處8年徒刑，全案仍可上訴，只是信眾們的捐款平白損失，佛堂人員希望早日能夠歸還。莊嚴肅穆的佛堂外，佈告欄上貼滿樂捐信眾的芳名，只是沒想到這些捐款，卻遭到自家人盜領。位於高雄鳥松區的這家佛堂，在2018年7月2日起由一名王姓女子任職文書工作，半年後她更擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。沒想到2021年7月開始到2023年9月6日，卻自行拿了109張空白支票，蓋上佛堂及財務長等人印章，並且填上17到49萬元不等金額，向銀行兌現票款，把佛堂當提款機，得手超過4545萬元，隻手遮天行為，最終東窗事發。記者VS.佛堂人員說：「(是有人來查到說還是她自己離職後)，(這件事情才曝光)，說實在她離職我們是不知道她為什麼離職，所以我說我不知道，她後來就離職了嘛，其實大家都很信任，你在問的時候我也沒注意，是看到這些新聞，也是覺得很訝異。」佛堂人員說，平時王姓女子表現沒有異狀，究竟哪個環節出現問題，讓女子能夠得逞並不清楚，而王姓女子不法所得4千多萬，只還約79萬元，全案進到法院後，法官考量王姓女子坦承犯行，加上積極與告訴人調解，認為並非沒有悔意，依照偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。高雄地方法院行政庭長李育信說：「合計取得4545萬4474元。」不過全案還可上訴，王姓女子當出納本該守住佛堂財務，卻自己暗自開立支票，到銀行兌現票款暗槓錢，行徑讓佛堂人員感到意外，也期盼損失金額能早日全數歸還。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
佳能Q3獲利大增逾倍，超越上半年兩季總和，前三季每股盈餘1.52元
【財訊快報／記者戴海茜報導】佳能(2374)公布第三季季報及10月營收。第三季稅後淨利2.85億元，超越上半年兩季總和，季增145%，年增106%，每股盈餘0.89元；累計前三季每股盈餘1.52元。自結10月營收為11.6億元，月成長9.04%，年增114.96%。佳能第三季合併營收為27.44億元，季增17.6%，營業利益2.59億元，較上季略減4.4%，在營收成長、費用控制及業外挹注下，稅後淨利2.86億元，超越上半年兩季總和，季增145%，每股盈餘0.89元。佳能累計前三季營收為65.7億元，年增45.8%，毛利率27%，營業利益6.07億元，年增103%，稅後淨利4.88億元，年增12.2%，每股盈餘為1.52元，儘管關稅議題及匯率影響，仍高於去年同期的1.35元。展望第四季，佳能指出，受惠於產品出貨組合優化、NRE研發設計收入，積極佈局AI，第四季機器手臂相關產品等新產品出貨，營運持續穩健成長。展望2026年，佳能表示，除現有產品外，仍積極開拓機器人相關應用產品設計製造及無人機模組的開發，隨著多項新產品包括無人機光學模組，機器人視覺，以及智慧城市用AI鏡頭將陸續出貨下，看好業財訊快報 ・ 1 天前