影／高雄女沒掛號硬問診 被拒嗆醫生「缺錢」...下場慘了

醫師與女子爆發衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄一名女子因想了解母親病情，沒有掛號就跑到醫院詢問醫生，醫生依規定拒絕回答後，反遭女子嗆「很缺錢」，還將與醫生爭執對話PO上網路，沒想到「大逆風」，沒有人支持女子，目前醫師也已提告。

高雄阮綜合醫院近日發生一起衝突事件，女子母親前一天看診，隔天女子未掛號就到門診詢問病情，醫師根據醫療規定表示，女子應先掛號才可以說明，沒想到女子竟惱羞成怒在診間外高喊醫師「缺錢」。

醫師表示，女子相當不尊重，且女子從未陪同母親看門診，如今卻突然跑到門診詢問病情，並表示女子行為已影響他的名譽，但女子卻辯稱「沒有指名道姓」，雙方爆發激烈口角衝突。

阮綜合醫院回應，黃姓醫師已依法提告，後續交由司法機關釐清。院方強調，病情屬個資範疇，醫師依法不得在未掛號、未確認身份的情況下說明，且進入診間必須遵守流程，以維護醫療安全與隱私。

