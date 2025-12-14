影/高雄女駕車搶快左轉未禮讓遭撞飛！待轉區4機車6人急送醫

高雄市鳳山區澄清路與中山西路口於14日下午2時45分發生一起連環撞車禍，事件由一名25歲的蔡姓女子駕駛的小客車左轉時，未能禮讓直行車輛，與對向行駛的33歲洪姓男子的車輛發生碰撞。隨後，蔡女的車輛又撞上在旁等紅燈的4名機車騎士，造成6人輕傷，但均未送醫，且酒測值均為0。

高雄市鳳山下午發生連環追撞。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事情發生在14日下午2時45分，地點位於鳳山區中山西路、澄清路口，25歲蔡姓女子駕駛小客車，沿澄清路北往南行駛，在左轉中山西路時，與33歲洪姓男子駕駛的南往北直行小客車發生碰撞，事故還波及停等區的機車騎士，造成6人輕傷。受傷者分別為33歲吳姓女子、57歲蔡姓女子、42歲吳姓女子及64歲王姓女子，所幸均未送醫，且6人酒測值均為0。

高雄市鳳山下午發生連環追撞。（圖／翻攝畫面）

警方初步判定，事故原因可能是蔡女轉彎未禮讓直行車，洪男行經路口未減速導致碰撞，雙方的碰撞導致此次事故。詳細肇事原因仍需交由交通大隊進一步判定。提醒大家行車路口務必減速慢行，遵守交通規則，安全最重要！

