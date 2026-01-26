影/高雄娃娃機大盜專偷萬元「金證公仔」 早上偷、下午落網

高雄市鳳山區最近出現1名囂張竊賊，專挑娃娃機的高價獎品下手，已有2間機台店遭殃，警方獲報展開追查，在民眾報案當天，即將張姓嫌犯查緝到案，追回多件總價破萬元的「金證公仔」。

高雄鳳山最近發生娃娃機台連續竊盜案，監視器拍下42歲張姓竊盜慣犯大膽盜取商品全過程。（圖／翻攝畫面）

警方表示，24日有民眾到鳳山分局埤頂所、新甲所報案，稱其經營的娃娃機台被竊走多件高價位商品，警方隨即成立專案小組追查監視器畫面，24日當天下午就鎖定42歲張姓竊盜慣犯，張嫌常在清晨時段到沒有顧客的娃娃機店，只針對機台上的高價位獎品行竊。

張嫌不斷拍擊娃娃機台，內部的獎品震落。（圖／翻攝畫面）

後經警方通知，張嫌自知難逃法網，主動到案說明。全案詢後警方依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦，並趕在張嫌變賣前，追回2次得手共上萬元的商品，也讓機台業者鬆了一口氣。

張嫌抱著數件高單價公仔悠哉離去，卻沒料到自己會在店主報警當天的下午就落網。（圖／翻攝畫面）

據了解，狡猾的張嫌行動目標非常明確，據《ETtoday新聞雲》，他只鎖定機台上方那些有日本國內限定「金證」標籤的公仔或存錢筒，最貴的是「迪士尼史迪奇存錢筒」，單價達1500元至2500元左右，本次2店遭竊共10多件商品，行情價總值破萬元。

