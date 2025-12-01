影/高雄小港大火！小貨車路邊自燃全毀竄濃煙 燒剩焦黑骨架

高雄市小港區今（12/1）上午發生驚悚事件，有輛發財車停在路邊突然整輛陷入火海，車身燒個精光只剩骨架殘骸，但當下車上沒人也沒有被發動，火警發生的相當離奇。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

小港分局指出，事發時間約在今天上午8點55分，獲報在金府路旁有火燒車事件，旋即會同消防隊跟救護人員趕往，抵達後發現是一輛停在路邊的小貨車（發財車）起火燃燒，續由消防隊到場撲滅火勢，初步檢視車內無人員，無人傷亡。另車主未在現場。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

火勢雖被成功撲滅，但整輛車的車身已經全毀，焦黑骨架殘骸的畫面怵目驚心，火災發生當下也嚇壞附近住戶，消防局指出起火原因初步研判為電線短路自燃，詳細原因仍待消防局火調科調查。

警消灌救。 （圖／中天新聞）

警方交管。 （圖／中天新聞）

整輛車燒到幾乎只剩骨架。 （圖／中天新聞）

整輛車燒到幾乎只剩骨架。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

