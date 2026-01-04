影/高雄小港陣頭、民眾爆發推擠衝突 2人打起來

當場打成一團！高雄市小港區昨（3日）發生宮廟陣頭跟民眾的肢體衝突，原因是因為信眾行進間發生推擠引發雙方的火氣，全案一共帶回2名嫌犯偵訊。

轎班跟民眾衝突畫面。 （圖／社會事新聞影音）

據小港分局指出，案發時間是昨晚9點34分左右，地點是大平路上某餐廳的停車場，經查該處係神轎及信眾休息地點，惟因信眾行進間推擠引起不悅發生口角，進而衍生突發性肢體衝突，雙方信眾見狀隨即將衝突者拉開，衝突並無人員受傷，員警到場後亦無發現有持續衝突情形。

轎班跟民眾衝突畫面。 （圖／社會事新聞影音）

全案在今天凌晨1點多，一共帶回打架的雙方57歲宋姓男子跟44歲余姓男子偵訊，雙方雖都表示不會提告，但全案仍依涉犯《社會秩序維護法》中的相互鬥毆來裁處，整場衝突也被拍攝的網友虧爆表示：「沒白來！」

警方到場控制場面。 （圖／中天新聞）

警方將嫌犯們帶回偵訊。 （圖／中天新聞）

