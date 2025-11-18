影/高雄少年無照騎車撞死51歲男 肇事者母：很無辜

高雄市鳳山區17日深夜發生一起死亡車禍，一名51歲馬姓男子騎車行駛時突然向左偏，導致後方17歲無照駕駛的蔡姓少年閃避不及撞上，馬男頭部重創送醫不治。肇事少年母親表示，兒子無照有錯，但認為是死者突然切出來才釀禍，「覺得兒子很無辜」。

一名51歲馬姓男子騎車行駛時突然向左偏，導致後方17歲無照駕駛的蔡姓少年閃避不及撞上 。（圖／警方提供）

馬男頭部重創送醫不治 。（圖／警方提供）

鳳山分局新甲所昨（17）日晚間10時32分許獲報在鳳山區南京路、國泰路口，51歲馬男騎乘普重機車沿國泰路北向南行駛至路口處時，與後方同向由17歲蔡男騎乘之普重機車發生擦撞，馬男頭部受傷送長庚醫院救治，蔡男身體多處擦挫傷送國軍高雄總醫院救治，蔡男酒測值為0，馬男尚待抽血檢驗。初步肇事原因研判，為馬男不明原因偏左行駛、蔡男未注意車前狀況，詳細肇事原因仍需交大判定。

檢方今（18）日會同法醫相驗馬男遺體，肇事少年與母親也現身殯儀館。根據《TVBS新聞網》報導，少年母親表示，兒子當時剛下課騎車返家，自知兒子無照有錯在先，也會接受法律責任，但她也提到是死者向左偏，兒子反應不及才撞上「覺得很無辜」。

