影/高雄屁孩巷弄飆車「沒戴安全帽」 全被錄下慘了

高雄三民區鼎金中街9日傳出有多名男子在巷內騎車競速，嬉戲喧嘩聲吵到附近住戶，過程全被拍下來，其中幾名甚至沒戴安全帽，行徑相當危險。警方表示，已調閱監視器，掌握騎車的蘇姓男子等人，將通知到案說明。

有多名黑衣男子在巷弄內騎機車競速 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

三民二分局於9日上午11時20分許接獲報案，稱鼎金中街巷弄內有機車競速，鼎金所巡邏警網隨即前往並到場查處，員警到場時並未發現相關機車或競速之情事，經警方調閱道路周邊監視器畫面，發現有4部機車在鼎金中巷內競速，已掌握騎乘駕駛蘇姓男子等人，並通知到案說明，以完整釐清案情。

根據民眾檢舉影片，機車駕駛未戴安全帽，已違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，可處新臺幣500元罰鍰；於道路上從事競速行為，不僅違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，可處汽車駕駛人新臺幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，亦違反道路交通管理處罰條例第43條第4項，吊扣該汽車牌照六個月。

其中幾人還沒戴安全帽。（圖／警方提供）

警方後續另依違反刑法第185條，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，將駕駛依公共危險罪究辦；其餘在場助勢或教唆者，將依公共危險共犯偵辦。

三民二分局呼籲，民眾切勿從事危險駕駛或競速行為，易導致車輛失控，危及自己及他人生命、身體與財產安全，警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

