影／高雄工廠爆炸！濃煙竄天「小心空污」 環保局重罰500萬勒令停工

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高雄市岡山區的「綠大實業化學材料工廠」發生大火。翻攝Threads@mike95987



高雄市岡山區一家「綠大實業」今晚（6/12）發生化學材料爆炸起火，現場熊熊烈焰直竄天際，火勢猛烈，四周水溝更出現閃燃。高雄市消防局獲報後派遣38車86人前往灌救，所幸暫時沒有人員受傷或受困，環保局也呼籲民眾，由於異味往北飄散，應待在室內、緊閉門窗。

事發在今晚7時許，位於岡山區本州工業區本工五路的工廠突然發生大火，拍下影片的網友mike95987呼籲民眾不要到場圍觀，因為連水溝都有易燃物。

環保局表示，火警現場為綠大實業股份有限公司倉庫區，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

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高雄岡山「綠大實業」發生大火。翻攝環保局臉書

環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空位小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、FID為4.9 ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106 mg/m³。

環保局指出，截至晚間20時30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中。預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。

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