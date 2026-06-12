影／高雄工廠爆炸！濃煙竄天「小心空污」 環保局重罰500萬勒令停工
高雄市岡山區一家「綠大實業」今晚（6/12）發生化學材料爆炸起火，現場熊熊烈焰直竄天際，火勢猛烈，四周水溝更出現閃燃。高雄市消防局獲報後派遣38車86人前往灌救，所幸暫時沒有人員受傷或受困，環保局也呼籲民眾，由於異味往北飄散，應待在室內、緊閉門窗。
事發在今晚7時許，位於岡山區本州工業區本工五路的工廠突然發生大火，拍下影片的網友mike95987呼籲民眾不要到場圍觀，因為連水溝都有易燃物。
環保局表示，火警現場為綠大實業股份有限公司倉庫區，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空位小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、FID為4.9 ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106 mg/m³。
環保局指出，截至晚間20時30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中。預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。
更多太報報導
托腮、皺眉、苦思…日本「猩猩界木村」被伴侶趕出門 發愁帥臉笑翻全網
買2張台積電「忘記密碼」放生27年 一查獲利狂賺4589%網全跪了
文組也能進輝達！黃仁勳「開649萬年薪」 還能遠距離工作
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
台中大樓驚傳火警！民眾目擊黑煙衝天 疑基地台輸電線起火
即時中心／温芸萱報導今（12）日上午11時21分，台中市太平區新平路一段一處大樓頂樓驚傳火警。路過民眾發現樓頂冒出黑煙，並有火焰竄出，隨即通報消防局。消防人員到場後迅速佈水線搶救，火勢於11時40分順利撲滅。初步了解，起火點為大樓頂樓的基地台輸電線路，燃燒面積約1平方公尺，所幸未波及其他建物，也無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人中鏢
[NOWNEWS今日新聞]疾管署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史。指標個案為高雄市三民區70多歲...
SpaceX今上市！大賣空示警「那指拋售潮」
全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX終於週五(12日)掛牌上市，但電影《大賣空》主角本尊、知名投資人貝瑞(Michael Burry)發出警告，直言這場史詩級IPO恐將引爆美股那斯達克100指數的拋售潮。
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
快訊／FB、IG大當機！「1小時出現111次故障報告」全球用戶哀嚎 連Downdetector都喊404
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導臉書、IG傳災情！（圖／翻攝自臉書）臉書、IG傳災情！今（12）日晚間約21時40分左右，點入臉書連結出現卻無法登入，僅出現「S...
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
新營民宅廚房起火竄煙 姊弟受困2樓冷靜待援 消防員神速救出4人
台南市新營區中華路52巷內的一棟三層透天厝，11日晚間發生火警。屋內一家5口中有4人一度受困於濃煙之中。台南市消防局獲報後迅速出動，在11分鐘內撲滅火勢並成功將所有人員救出。獲救4人意識清醒、無明顯外傷。火場鑑識人員將針對一樓廚房起火點進行調查，以釐清確切的起火原因。
電子煙成毒品溫床？醫揭抓毒駕盲點：禁了一個依托咪酯，還有下一個
近期台灣使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯人數大增，引發多起毒駕事故。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道中指出，目前依托咪酯的濫用侷限於東亞年輕人，為年輕人電子煙次文化的併發症。若在藥效未完全退去時開車便形成毒駕，目前政府面對毒駕採取的策略與酒駕防治類似，出動大規模警察取締，抓到後予以嚴懲，此舉可部分遏止毒駕，但一定程度後會遇到瓶頸，此時反毒工作就需......
森崴暴雷千億風場一場空？龔明鑫曝「完工9成」：一定蓋起來
金仁寶集團總裁暨工總榮譽理事長許勝雄、鴻海集團董事長劉揚偉、經濟部長龔明鑫今日共同出席經濟及產業發展諮詢會議。龔明鑫會後受訪談及森崴下市引發的台電二期風場爭議，首度公開回應，他強調，該工程已經完成9成，剩下這10%沒做好，只是把它放上去就可以開始運作了，所以困難度應該是沒有那麼難，目前政府就是尊重台電與對方做一些處理。
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
開45K徵特助「身兼5職」被炎上！劉伊心道歉「可談到12萬」
娛樂中心／周希雯報導藝人劉伊心嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆，搖身一變成為董事長夫人，近日她開出4.5萬徵求「董事長夫人特助」，不過因工作內容涵蓋接送、陪讀、剪輯等職務，月休僅8天還需配合家庭旅遊，被質疑「一人身兼多職、24小時待命」引發砲轟。對此，老虎牙子緊急下架職缺滅火，劉伊心今（11日）也發出影片道歉，澄清絕非徵保母，更強調如果做得好、月薪12萬也沒有問題，「我其實都很Open、可以討論！」