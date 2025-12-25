影/高雄平安夜醉漢路倒 警強力「撿」回派出所

警方難為！昨（24）日高雄舉辦的「2025高雄聖誕生活節」由韋禮安、鄭宜農兩位創作歌手領銜開唱，現場人潮擠爆，但現場也出現多起插曲，一位醉漢在場搗亂，最後被警方施以公權力「撿」回派出所。

員警最後使用強制力，將郭男帶回派出所保護管束。（圖／警方提供）

新興分局自強派出所表示，昨晚8點40分許接獲通報，在中央公園某餅乾攤販前有爭執，派員抵達時僅見商家在場，經了解後得知全案是因為有名男子，逛街時不慎碰撞攤位導致商品掉落影響賣相，跟攤販發生口角，該男子甚至拿起商品丟擲地面，當事的31歲鄭姓女店家表示，後來該男子有將損壞商品付款購回，暫不提告。

但事情還沒完，昨晚11點50分許又有報案，同樣在中央公園的擺攤現場，有名23歲邱姓男子疑似不斷重複詢問店家相同問題，引發商家不滿，警方到場處理後雙方皆表示暫不提告，邱男自行離去。

郭男一開始賴在地上魯小小。（圖／警方提供）

另五福二路派出所於昨晚11點3分接獲報案，表示在五福二路與仁愛二街交叉口，有位男子酒醉後睡倒在人行道上，員警抵達後現場多次詢問男子皆拒絕陳述身分且不願離去，還要警方「不要碰我！」員警只好依法實施強制力來保護管束，並將其帶返派出所安置，後來查出他姓郭、現年50歲，已經通知其妻子到所來接丈夫回家。

