影/高雄廟會封街放炮「五彩煙霧籠罩」 警、環保局開罰

網路社群近日流傳一段影片，顯示高雄市前鎮區某廟會未經申請就封路施放五彩繽紛煙火，引發民眾報警關切。前鎮分局已針對此事依法開單，並進一步調查可能違反的相關法規。

違規放煙火現場。 （圖／社會事新聞影音）

「社會事新聞影音」平台上的影片記錄了廟會在道路上施放煙火的場景，以及一名騎機車員警前往制止的過程。許多網友在留言區詢問「有無開單」，對此違規行為表示關注。

違規放煙火現場。 （圖／社會事新聞影音）

前鎮分局表示，事件發生於11月8日夜間，在瑞北路舉行的廟會遶境活動中。主辦單位不僅未依規定申請活動許可，還在道路上燃放鞭炮，嚴重妨礙交通通行。警方接獲報案後立即趕往現場制止，並當場責令廟方停止活動及清除道路障礙。

廣告 廣告

警方趕來取締。 （圖／社會事新聞影音）

根據警方說明，此次違規行為已依《交通管理處罰條例》第82條第1項第2款「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」及同法第82條第1項第9款「未經許可在道路上舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」進行舉發。

除了交通法規外，廟會在道路上燃放鞭炮的行為還可能觸犯《消防法》及《空氣污染防制法》等規範。前鎮分局已蒐集相關證據，並通報高雄市政府消防局及環境保護局依權責進行後續查處。

對此，前鎮分局特別呼籲民眾，舉辦婚喪喜慶或宗教活動時，應依法向主管機關提出申請，並確實遵守核准使用的範圍及相關規定，以免影響公共安全與他人權益，同時避免觸法受罰。

延伸閱讀

館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

軍紀渙散！雄獅部隊役男營區抽電子菸搜出喪屍煙彈 判拘役40日

基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困