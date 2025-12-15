影/高雄攤商竟將魷魚串放油漆桶！ 衛生局限期要求改善

高雄流行音樂中心旁一處攤商近日因被目擊使用油漆桶盛裝生魷魚，引發民眾對食品安全的強烈關注。根據高雄市衛生局的調查，該攤商確實使用了非食品用容器的PP材質油漆桶裝魷魚，這不僅違反食品安全標準，也可能對消費者健康構成威脅，責令業者限期改善，否則將開處新台幣6萬元以上罰鍰。

高雄流行音樂中心旁一處攤商近日因被目擊使用油漆桶盛裝生魷魚，引發民眾對食品安全的強烈關注。（圖/社會事新聞影音）

據了解，有民眾直擊高雄「下酒祭」現場一間烤魷魚攤販，竟用水泥油漆桶盛裝生魷魚，還無防護放在地上退冰，網友痛批「工業用桶裝食物太誇張」，引發食安疑慮討論。事件曝光後，當事店家緊急道歉，強調桶子為全新未曾使用過，並解釋使用油漆桶退冰是因為比較耐用

高雄市衛生局今日獲知後隨即派員至攤商營業登記處所查察，業者坦承影片屬實，經查當日盛裝魷魚之桶子為pp材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。衛生局提醒業者，食材使用容器須依「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠製食品容器不得有不良變色、污染或含有異物等，材質亦須並符合試驗及溶出標準，以維護食品衛生安全。

高雄市衛生局今日獲知後隨即派員至攤商營業登記處所查察。（圖/高雄市衛生局提供）

衛生局現場另查業者完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，針對食品從業人員未依規定健康檢查、未有食材來源憑證、食材未離地及環境衛生等缺失，責令業依《食品安全衛生管理法》第8條限期改善；倘經複查未改善，依同法第44條規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒食品業者使用食品器具，應符合食品衛生管理相關法規，勿與化學物品接觸。民眾對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局（07-7134000轉食品衛生科）反映。

