影/高雄楠梓大貨車左轉撞重機 34歲男騎士不治身亡

12月17日上午8時許，高雄市楠梓區楠海路與藍田路口發生大貨車與重機車碰撞事故，導致34歲林姓重機騎士不治身亡。39歲胡姓男子駕駛營業大貨車無酒精反應，詳細肇事原因待交通大隊分析研判。

高雄市楠梓區今天發生死亡車禍。（圖／警方提供）

39歲胡姓男子駕駛營業大貨車沿楠海路由北向南行駛，在左轉藍田路時，與沿楠海路南向北直行的34歲林姓男子駕駛的重機車發生碰撞。林男經送醫後仍不治身亡，警方現場對胡男進行酒測，檢測結果無酒精反應。

詳細肇事原因尚需送交通大隊進行分析研判。為減少大型車輛事故，楠梓警分局今年取締大型車違規3205件，較去年同期2692件增加513件。

車禍現場。（圖／警方提供）

警方將函請勞工局針對職業駕駛所屬公司進行勞動檢查，另請監理機關加強運輸業者稽查。楠梓警分局呼籲民眾行車時應遵守交通法令，確保用路人及自身安全。

