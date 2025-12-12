影/高雄毒販GPS埋包交易 緝毒犬可樂助挖出36萬毒品

高雄市刑事警察大隊偵六隊破獲特殊販毒手法案件，一名28歲陳姓男子透過提供經緯度座標，讓買家自行挖掘取貨的「埋包自取」方式，販售大麻煙彈，警方逮捕陳嫌後，因埋藏地點過多且嫌犯記憶模糊，特別申請緝毒犬「可樂」協助搜尋，最終在5處公園及車上共挖出14個毒品包裹，市值至少36萬元。

緝毒犬「可樂」協助高雄市刑大警方找出市值36萬毒品。（圖／警方提供）

專案小組獲報後立刻展開調查，發現陳嫌原本透過微信通訊軟體，向上游毒販購買大麻煙彈，後來被吸收負責分裝及埋包工作。讓買家使用通訊軟體下單付款後，陳嫌便選定人煙稀少的無名小公園埋藏毒品，再利用Google maps測出埋包地點的經緯度座標，傳送照片和座標給上游毒販，由毒販聯繫買家匯款後自行前往「尋寶」完成交貨，除了增加挖寶般的刺激感，也是為了達到「死轉手」規避查緝目的。

專案小組長時間跟監，於11月下旬趁陳嫌在高雄市仁武區某公園埋包後，準備返回車邊之際，迅速上前將人壓制逮捕。警方在陳嫌轎車上搜獲大麻煙彈以及一支鏟子等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

不過檢警為了掌握更多埋藏毒品的確切位置，拘提陳嫌前往公園協助引導挖掘，但是陳嫌在高雄、台南等地多處地點埋包，且前後反覆埋放，連自己都記不住，專案小組特別向保三警察總隊申請緝毒犬「可樂」來支援。

4歲半的史賓格獵犬「可樂」馬上展現超強破案水準，猶如行動雷達沿途循味搜尋，只要嗅到毒品氣味，「可樂」便立刻趴下示警並做出前肢挖掘動作，警方果然在多處地點挖出大麻煙彈。

緝毒犬「可樂」協助高雄市刑大警方找出市值36萬毒品，高市刑大隊長頒發紅包加菜金給可樂。（圖／警方提供）

據了解，陳嫌透過通訊軟體以暗示言語販毒，一顆大麻煙彈市價3000元，一顆大麻煙彈可抽1000元佣金，陳嫌以5支為一組包裝販售，有買家一出手就是20顆，2個月以來至少賺進30萬至40萬元，警方將持續向上溯源追查毒品來源與去向。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

