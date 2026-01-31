影/高雄深夜傳車禍！左轉未禮讓 租賃車猛撞車頭全毀

高雄市昨(30)日深夜23時許發生一起車禍。42歲林姓男子駕駛白牌租賃車，行經三多一路與體育場路口時左轉，疑似未禮讓對向直行車輛，與29歲陳姓男子所駕駛的汽車發生碰撞，造成雙方車輛受損，所幸人員皆無生命危險。

車禍現場。（圖／警方提供）

警方指出，事故發生時，林男沿三多一路由西向東行駛，欲左轉進入體育場路，同一時間，陳男則沿三多一路由東向西直行，疑因林男搶快左轉、未依規定禮讓直行車，導致雙方閃避不及發生碰撞。

事故造成被撞車輛車頭嚴重毀損。（圖／警方提供）

事故造成被撞車輛車頭嚴重毀損，林男與陳男皆受有多處擦挫傷，租賃車上另有一名女乘客及一隻寵物犬，雖在撞擊瞬間受到驚嚇，但均未受傷。據乘客表示，「當下並未注意是否有號誌，只聽見煞車聲後，就發生車禍，安全氣囊好像有彈開，駕駛受傷嚴重，好像不太能走。」雙方駕駛經現場救護人員送醫治療後，意識清楚、傷勢無大礙。

廣告 廣告

租賃車上有一名女乘客及一隻寵物犬，雖在撞擊瞬間受到驚嚇，但均未受傷。（圖／中天新聞）

警方到場處理後，確認雙方駕駛皆無酒駕情事。初步研判肇事原因為林男轉彎車未禮讓直行車，林男行為已違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第6款，依法可處新台幣600元至1800元罰鍰。詳細肇責仍需交由交通大隊進一步分析。

初步研判肇事原因為林男轉彎車未禮讓直行車。（圖／監視器畫面）

延伸閱讀

翁染漢他病毒亡！家中2老鼠呈陽性 醫：非常難搞的疾病

牛奶配雞蛋當早餐竟傷身？缺「碳水」恐影響肝腎代謝

影/屏東家犬被野狗追到跳海！「繩卡消波塊」險滅頂