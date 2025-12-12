影/高雄無業男專偷公家單位 警逮人意外查獲安非他命

高雄市六龜地區接連發生公家單位遭竊案件，警方循線鎖定一名40歲周姓男子涉案，於12月10日持拘票將其拘提到案。警方不僅起獲被竊的冷風扇、音響喇叭等贓物，更意外查獲安非他命0.3公克，全案依毒品及竊盜等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方起獲被竊的冷風扇、音響喇叭等贓物。（圖／警方提供）

六龜分局表示，周嫌平日無業，先後潛入六龜區公所的彩蝶復育貨櫃及六龜衛生掩埋場行竊。在區公所貨櫃內，周嫌竊取了冷風扇和音響喇叭；而在衛生掩埋場，他則盜走監視器主機、數據機、主機及螢幕等重要設備。行竊過程經警方調閱監視系統鎖定查緝。

六龜分局接獲報案後立即由義寶派出所及偵查隊組成專案小組全力查緝，經抽絲剝繭，鎖定犯嫌及使用之交通工具，於12月10日持拘票將周嫌拘提到案，並起獲毒品、冷風扇及音響喇叭等贓證物，全案依毒品、竊盜等案移送橋頭地檢署偵辦。

警方於12月10日持拘票將周嫌拘提到案。（圖／警方提供）

全案依毒品、竊盜等案移送橋頭地檢署偵辦。（圖／警方提供）

六龜分局表示，民眾針對貴重財物，務必隨身保管，切勿將財物置放於車上或容易遭竊之處，以免成為犯罪目標。警方將持續淨化轄區治安維護，加強查緝作為，以確保民眾財產安全，民眾若發現可疑人、車或不法情事，請立即撥打110報案。

