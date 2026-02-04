影/高雄爆暴力「討債械鬥」！棍棒竟輸給椅子跟菜籃

一場4萬元債務糾紛，演變成街頭暴力事件！高雄市三民區今（4）日凌晨發生集體鬥毆，34歲洪姓男子為妻討債，率5人持械上門理論，未料遭屋內4人奮力反擊，不到半分鐘就被打得落荒而逃，警方正追緝逃逸的6名嫌犯。

械鬥畫面。 （圖／中天新聞）

據警方調查，全案發生在凌晨2時20分，地點在三民區灣中街某民宅，當時該處突然傳出激烈打鬥聲響，驚動附近鄰居緊急報警。警方火速趕到現場，但滋事者已經逃逸無蹤，現場僅剩下4名男子，每個人身上都有不同程度的擦挫傷。

經警方深入了解，事件源頭是一筆4萬元的借貸糾紛。24歲洪姓男子先前向26歲蘇姓女子借錢，長期未還款讓蘇女相當不滿。蘇女轉而請求34歲洪姓丈夫協助處理，洪男便找來5名友人，手持球棒等武器，浩浩蕩蕩前往債務人家中興師問罪。

討債集團抵達時，欠款的洪姓男子正與父親及2名朋友待在家中。看見對方來者不善，洪男等4人並未示弱，雙方旋即爆發激烈衝突。現場不僅球棒飛舞，就連路邊的椅子、菜籃都成了臨時武器，場面相當混亂。

然而戰局發展出乎意料，原本以為人多好辦事的討債方，面對屋內4人的頑強抵抗完全占不到便宜。交手不到30秒，帶頭的洪男等6人就被打得節節敗退，最後只能倉皇上車逃離現場。

警方目前已調閱案發地點周邊的監視器畫面，成功掌握涉案車輛特徵及多名嫌疑人的身分資料，正全力追查這6名在逃人員的行蹤。

警方強調，民眾若遇到金錢糾紛，應透過司法途徑妥善處理，千萬不可私下組織人馬討債或採取暴力手段，否則不但討不回錢，還可能觸犯傷害、恐嚇等罪名，得不償失。



