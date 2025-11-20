影/高雄男蛇行、逆向撞警車還肇逃 被逮激動道歉仍要罰

高雄市苓雅區中山路和三多路口20日凌晨發生一起警車遭撞交通事故，機車騎士撞到警車後，竟肇事逃逸，員警立即驅車追上前，男子被逮後，情緒相當激動，表示自己身體不舒服，也不知道為何撞上警車，並不斷跟員警道歉，兩名員警只好先安撫男子情緒，依法管束，將男子送醫處置。

李姓機車騎士蛇行又逆向撞上警車，還肇事逃逸，員警當街展開追捕。（圖／警方提供）

20日凌晨1時45分許，五福二所兩名巡邏員警，因協助行動不便民眾返家後準備回派出所路途中，行經苓雅區中山路和三多路口時，被一名30歲李姓男子騎機車蛇行逆向後撞上，李男不只沒停車，還沿著中山二路逃逸，幸好當時車上兩名員警都沒有受傷。

員警立即開車追上前，於中山五福路口將李男攔下，不過李姓男子被攔下時，情緒相當激動並不斷表示身體不適，他告訴警方不知道自己為何會撞上警車，也不斷跟員警道歉，員警只好先安撫男子情緒後，依法管束並通報救護人員到場協助送往鄰近醫院處置。

不過李姓男子的違法行為，警方還是將依道路交通管理處罰條例62條1項「肇事逃逸」，開罰1000至3000元罰鍰並吊扣駕照1至3個月，而且李男撞上警車前，也有逆向與蛇行等行為，已涉及刑法185「妨害公眾往來安全罪」，將依法偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

