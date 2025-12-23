影/高雄男買豬血湯稱有蟑螂要退款不成 竟毆打72歲老闆娘

高雄前鎮區19日發生一起傷害案件，42歲謝姓男子因購買豬血湯發生糾紛，出手毆打72歲陳姓老闆娘，導致被害人臉部挫傷。前鎮分局瑞隆派出所當日中午12時許接獲報案後，立即組成專案小組調查，於同日下午5時許將謝男查緝到案，全案依違反《刑法》傷害罪移請高雄地檢署偵辦。

高雄前鎮區19日發生一起傷害案件，42歲謝姓男子因購買豬血湯付款糾紛，出手毆打72歲陳姓老闆娘，導致被害人臉部挫傷。（圖/警方提供）

陳姓老闆娘的家屬在《Threads》上公布監視器畫面，謝男嘴巴邊罵邊出拳，一拳往麵店老闆娘臉上揍。家屬表示，「對方是70歲的老人，受得了這樣暴力對待嗎？我媽現在已經腦震盪會暈會吐了。」並表示陳女遭毆打後，身體時常感到眩暈想嘔吐，連生意都不敢做，卻至今未得到對方的道歉。

警方調查，謝男當日前往前鎮區瑞發街上某麵店，點了碗豬血湯卻聲稱自己沒帶錢，被老闆娘請回家拿錢再取餐。謝男雖照做但卻面露不悅，半小時後端著剩下2塊豬血的豬血湯回到店內，稱「裡面有蟑螂」要求退錢未果，氣到出拳揍人。陳女表示，一名男性顧客稱所購食物內有不明物體並要求退費，於溝通過程中遭該男子徒手毆打。

前鎮分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力行為都將依法嚴辦到底，不容有違法脫序行為發生。（圖/警方提供）

前鎮分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力行為都將依法嚴辦到底，不容有違法脫序行為發生。前鎮分局強調，若發現可疑人、車或異常狀況，切勿擅自靠近，應立即撥打110通報警方，以確保自身安全為優先。

