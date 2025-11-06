影/高雄男違規開車警搜出改造手槍 子彈藏口香糖袋

高雄市新興分局員警於昨（5）日執行巡邏勤務時，發現一輛轎車違規，於是上前盤查，當場在林姓駕駛的車內查獲一把改造手槍和11發子彈，以及一支槍管和已擊發的4顆子彈。

高雄市警方盤查違規轎車，竟在車內搜出一把改造手槍和數發子彈。（圖／警方提供）

5日清晨6時許，新興分局五福二路派出所員警，執行巡邏勤務時，行經民生一路與仁愛二街口，發現一輛轎車違規跨越停止線，駕駛為42歲林姓男子，警方發現駕駛座位置有異，覺得很可疑，要求查看口香糖包裝袋，未料竟然發現袋中竟藏有槍管一支及4顆已擊發的子彈，警方立即要求駕駛下車，擴大搜索，當場又在副駕駛座位置底下，查獲改造手槍一把及7顆未擊發的子彈，逮捕林姓男子，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌移送高雄地檢署偵辦。

廣告 廣告

林姓嫌犯還把槍管和已擊發的4顆子彈藏在口香糖包裝袋中。（圖／警方提供）

新興分局表示，本分局同仁藉由積極主動攔查執法勤務，有效發掘並即時查緝不法槍械，展現警方主動積極維護社會治安的強力決心，將持續強化轄區巡邏及臨檢作為，全力肅清槍毒等危害社會治安的因子，保障市民生命財產安全。

警方將林男移送法辦。（圖／警方提供）

延伸閱讀

台南魚塭憾事！7旬翁修理風車失足 打撈5小時尋獲遺體

影/境外IP當跳板照樣抓！警破2詐欺、洗錢集團逮7人

影/南方澳進安宮珊瑚媽祖聖物遭竊 2賊台北、台中落網