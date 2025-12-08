影/高雄直衝左轉車 雙車撞進「前鎮高中捷運站」碎裂直擊

如果是傍晚下班下課時間，後果不堪設想！高雄市前鎮區昨（7日）晚間9點左右，發生驚悚事故，2輛車在五甲三路、中山四路路口對撞後，一起「甩」到捷運前鎮高中站入口處，撞擊聲音之大，嚇壞現場所有人。

葉男黑車開上了捷運前鎮高中站的入口前人行道。（圖／中天新聞）

前鎮分局調查，昨晚49歲劉男開藍色自小客車載著陳男等3名男性友人，由中山四路要左轉五甲三路，監視器畫面可見，劉男的車已經完成轉彎要進入媽祖港橋，此時31歲葉男開著黑色自小客車沿著中山四路南往北方向行駛，高速撞上劉男藍車尾部。

高速撞擊後，葉男黑車開上了捷運前鎮高中站的入口前人行道，而劉男藍車被一路撞到側翻，滑行10公尺遠，到捷運站站體旁才停下。雙方共5人全身多處擦挫傷送醫，沒有生命危險，劉男跟葉男經檢測沒有酒駕。

劉男的車被撞到側翻貼著前鎮高中捷運站站體。（圖／中天新聞）

當下雖是晚間9點左右，仍有不少民眾在出入捷運站，被這突如其來巨響嚇了一跳，所幸沒有釀成民眾傷亡。

警方表示，初步研判肇事原因兩邊都有錯，劉男疑似未依號誌指示左轉，葉男疑似沒有照速限行駛，目前前鎮分局交通隊正在釐清肇事責任歸屬。

