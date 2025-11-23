影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣

K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！

TWICE高雄場演唱會順利落幕。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

第二晚演出依舊氣勢驚人。TWICE 以斥資打造的 360 度環繞舞台、高空煙火秀及零死角的唱跳實力震撼全場，尖叫與歡呼聲從未停歇，整座場館完全被她們的魅力席捲。

TWICE在高雄演唱會上帶來精彩表演。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

最大驚喜出現在安可曲結束後。當場館燈光瞬間全暗，巨型 LED 螢幕突然播放「THIS IS FOR TAIPEI」，接著重磅揭曉日期「TAIPEI 03.21 - 22」，正式宣布 TWICE 將於 2026 年 3 月 21、22 日以《＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN TAIPEI》登陸臺北大巨蛋。

TWICE將世運染成演唱會主視覺的藍色。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

TWICE 的臺北大巨蛋演唱會也在台灣創下多項紀錄：包含首度於大巨蛋呈現 360 度演唱會舞台、成為四個月內連續站上高雄世運主場館與臺北大巨蛋的首組國際團體，以及首支以世界巡迴專場踏上臺北大巨蛋舞台的國際女團。

粉絲即日起可至 www.livenation.com.tw 免費註冊成為 Live Nation Taiwan 會員，取得預購碼，並於 12 月 2 日上午 11 點享有獨家優先購票資格。台灣三星電子亦提供品牌專屬購票區，讓粉絲有機會搶得最佳席位。

TWICE正式官宣明年3月登上臺北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

※TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI

● 時間：2026/3/21(六) & 3/22(日)

● 地點：臺北大巨蛋Taipei Dome

● 票價：NTD 6,800 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800

✦限量VIP NTD 8,800，包含演前Soundcheck、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組，完整詳情請至拓元售票頁面✦



● 關於售票方式：於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面。

● 關於視線遮蔽區：請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位，感謝體諒。



➤ Live Nation 會員預售

2025/12/2 11AM-11:59PM

※ 請在2025/11/30中午12點前，完整註冊Live Nation Taiwan會員，並收信獲取預購碼，註冊流程 https://bit.ly/lnt-code



➤ 三星星粉獨享｜保留席次專區

2025/12/2 11AM-12/4 11AM

※ 更多詳情請至 www.samsung.com/tw 瞭解更多



➤ 全面開賣

2025/12/4 11AM 拓元售票 全面開賣

